HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İki arkadaş gezerken buldu! Ne olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadılar

İki arkadaş gezerken buldu! Ne olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadılar

11.09.2021 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da kırsal alanda gezinti yapan iki arkadaşın bulduğu taşın "demir meteoridi" olduğu belirlendi.

İki arkadaş gezerken buldu! Ne olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadılar

Buharkent ilçesinde esnaflık yapan Ömer Öztürk (35) ile fotoğrafçı Emre Can (30), Ağustos 2019'da manzara fotoğrafı çekmek için Koçarlı ilçesinde kırsal alanda gezintiye çıktı.

Yolda gördükleri ilginç renkteki taşı inceleyen ikili, meteor olabileceğini düşünerek analize gönderme kararı aldı.

GELEN SONUÇLA HEYECAN YAŞADILAR

Taştan aldıkları numuneyi Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsü İstanbul Yerleşkesine gönderen ikili, taşın bir "demir meteoridi" olduğu şeklinde gelen sonuçla heyecan yaşadı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Emre Can, taşı bulduklarında 11 kilogram olduğunu, analiz için bir bölümünü numune olarak Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsüne gönderdiklerini ifade etti.

Van Gölü kıyısında piknik yaparken gök taşı buldu! 81 kilo 400 gramlık taşı ABD incelemeye aldıVan Gölü kıyısında piknik yaparken gök taşı buldu! 81 kilo 400 gramlık taşı ABD incelemeye aldı

"DETAYLI İNCELENMESİNİ İSTİYORUZ"

Gelen analiz sonucunda bu taşın "demir meteoridi" olduğunun belirlendiğini kaydeden Can, "Taşın içindeki demir oranı çok yüksek ve manyetik alanı var. Demir oranının yüzde 95, nikel oranının yüzde 4-5 olduğu ortaya çıktı. Mıknatıslara da çok duyarlı. Taşın daha detaylı incelenmesini istiyoruz." dedi.

Ellerinde 7 kilo 524 gramlık meteor olduğunu söyleyen Ömer Öztürk de taşın oldukça değerli olduğunu düşündüklerini belirterek, "Araştırılması için gönderdiğimiz yerlerden taşın, bu dünyaya ait olmadığını söylediler. Meteorun insanlık adına faydalı şekilde kullanılmasını istiyoruz." diye konuştu. (AA)

Türkiye bu 'meteor'u konuşmuştu: Gökyüzündeki parlama sonrası gök taşı bulduğunu iddia ettiTürkiye bu 'meteor'u konuşmuştu: Gökyüzündeki parlama sonrası gök taşı bulduğunu iddia etti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Resmî Gazete'de yayımlandı! Uzman erbaşlar da artık bu hakka sahipResmî Gazete'de yayımlandı! Uzman erbaşlar da artık bu hakka sahip
Eylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksinizEylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksiniz
11 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı11 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı
Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Aşı karşıtlarından İstanbul'da miting! Uyarıları hiçe saydılar

Aşı karşıtlarından İstanbul'da miting! Uyarıları hiçe saydılar

E-Devlet'ten milyonları ilgilendiren yeni hizmet! Bugün başladı

E-Devlet'ten milyonları ilgilendiren yeni hizmet! Bugün başladı

Bir döneme damga vurdu! İşte son hali

Bir döneme damga vurdu! İşte son hali

Kerimcan Durmaz 'Kadın' oldu! "Benden güzel ya!"

Kerimcan Durmaz 'Kadın' oldu! "Benden güzel ya!"

Falakacı kargocu olayında flaş gelişme: Kadınlardan birisi benim

Falakacı kargocu olayında flaş gelişme: Kadınlardan birisi benim

İğrenç olay! Otel odasında uyuyan kadına kabusu yaşattı

İğrenç olay! Otel odasında uyuyan kadına kabusu yaşattı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Nişanlısından ayrıldı! Tüfeği kafasına dayadı

Nişanlısından ayrıldı! Tüfeği kafasına dayadı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Erzurumlu vatandaş tünelden geçerken adeta kendinden geçti

Erzurumlu vatandaş tünelden geçerken adeta kendinden geçti

Kuzey Kore'den gelen fotoğraflar şaşkına çevirdi: Batı'ya mesaj

Kuzey Kore'den gelen fotoğraflar şaşkına çevirdi: Batı'ya mesaj

Bakan Koca duyurdu: Saat 18.00'de açıklama yapacağım

Bakan Koca duyurdu: Saat 18.00'de açıklama yapacağım

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.