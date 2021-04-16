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İki arkadaş motosiklet kazasında hayatını kaybetti

16.04.2021 21:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Marmaris ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin refüje çarptığı kazada 2 arkadaş hayatını kaybetti.

İki arkadaş motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Onur Özmen (24) ve Yusuf Özden (27) motosikletle Marmaris’e dönerken, motosiklet kontrolden çıkarken refüje çarptı. Yusuf Özden olay yerinde hayatını kaybederken, Onur Özmen ise kaldırıldığı Marmaris Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Muğla Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilirken ambulansta yaşamını yitirdi.

Kaza sonrası olay yerine gelen ölenlerin yakınları sinir krizleri geçirdi. İlçe Trafik Şube ekipleri ve ilçe jandarma ekipleri trafik ve asayiş düzenini sağlamakta güçlük çekti. Kaza yerinde vefat eden Yusuf Özmen’in cenazesi Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Muğla
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