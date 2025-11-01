İki askerin 109 yıl önce denize attığı mektuplar ortaya çıktı!

Batı Avustralya eyaletine bağlı Esperance bölgesi yakınlarındaki Wharton Plajı'nda gezi yapan Brown ailesi, karaya vurmuş cam bir şişenin içinde iki farklı mektuba rastladı.

MEKTUPLAR 1916 YILINDA YAZILMIŞ

Şişedeki mektupların, 27 yaşındaki Er Malcolm Neville ile 37 yaşındaki Er William Harley tarafından, 15 Ağustos 1916'da kaleme alındığı tespit edildi. Askerlerin, "HMAT A70 Ballarat" adlı gemiyle 12 Ağustos 1916'da Adelaide kentinden ayrılarak Fransa'daki Batı Cephesi'nde bulunan 48. Avustralya Piyade Taburu'na takviye sağlamak üzere yola çıktığı belirtildi.

BİRİ SAVAŞTA DİĞER HASTALIKTAN ÖLDÜ

Neville'ın bir yıl sonra savaşta hayatını kaybettiği, Harley'nin ise savaştan sağ kurtulduğu ancak 1934'te kansere yenik düştüğü ve memleketi Adelaide'de toprağa verildiği kaydedildi. Neville, şişeyi bulacak kişiden mektubunu annesi Robertina Neville'e ulaştırmasını isterken, Harley ise annesi hayatta olmadığı için mektubunun bulanda kalabileceğini yazdı.

Annesi için kaleme aldığı mektupta Neville, "Gerçekten çok iyi vakit geçiriyoruz. Yemekler şimdiye kadar gayet güzel, sadece bir öğünü denize dökmek zorunda kaldık." ifadesini kullandı. Neville, bindikleri gemi denizin dalgalarıyla sürekli sarsılsa da mutlu ve morallerinin yüksek olduğunu belirtti.

Mektuplarında, Harley "Büyük Avustralya Körfezi'ndeyiz" notunu düşerken Neville de "Denizin bir yerindeyiz" yazdı. Harley'nin torunu Ann Turner, mektupların bulunmasının ailesini oldukça şaşırttığını belirterek, "Mucize gibi. Büyükbabamızın mezarından bize ulaştığını hissediyoruz." dedi. Neville'ın akrabası Herbie Neville ise "Görünen o ki (Neville) savaşa gitmekten mutluydu ama ne yazık ki hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.Kaynak: AABu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır