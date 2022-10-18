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  4. İki çocuğunu da alıp çırılçıplak yürüyüşe çıktı! Yakalanınca terör estirdi

İki çocuğunu da alıp çırılçıplak yürüyüşe çıktı! Yakalanınca terör estirdi

18.10.2022 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de yaşayan 33 yaşındaki Amanda Purifoy, iki çocuğuyla birlikte halk arasında çıplak dolaşırken bulundu. Olayın ardından tutuklanan anne, kamusal alanda ahlaksızlık ve kuralların ihlali de dahil olmak üzere 10 suçlamayla karşı karşıya kaldı. Çocukların ise bakım evine sevk edildikleri bildirildi.

İki çocuğunu da alıp çırılçıplak yürüyüşe çıktı! Yakalanınca terör estirdi

33 yaşındaki Amanda Purifoy ve iki ve sekiz yaşındaki çocukları, 8 Ekim'de ABD'nin Indiana eyaletinin Elkhart kentinde sokakta çıplak halke yürüyüş yaparken görüldü. Olayla ilgili çok sayıda çağrı aldıktan sonra polis memurlarının olay yerine koştuğu bildirildi. Purifoy'un değerlendirme için hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

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AİLESİNE SİLAHLI SALDIRIDA BULUNDU

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Daha sonra hastanedeyken hem bir polis memurunu hem de bir hemşireyi dövdüğü iddiasıyla Elkhart İlçe Hapishanesine nakledilen kadın hakkında, aynı gün annesi ve üvey babasına yönelik silahlı saldırı iddialarıyla ilgili başka bir ihbarda bulunulduğu ortaya çıktı.

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ÇOCUKLAR GÜVENDE

Tutuklandığı sırada Purifoy ile birlikte olan iki ve sekiz yaşındaki çocuklarının, güvende oldukları ve standart uygulama olduğu üzere Çocuk Hizmetleri'nin bakımına alındığı bildirildi.


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Anahtar Kelimeler:
çocuk anne
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