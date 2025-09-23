Mynet Trend

İki çocuğunu öldürüp bavulda 4 yıl saklamıştı! Karar verildi

Yeni Zelanda'da bir kadın 6 ve 8 yaşlarındaki 2 çocuğunu öldürüp, cesetleri yıllarca valizde saklamaktan suçlu bulundu. Cani kadın, daha önce kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmiş, cinayet döneminde akli dengesinin yerinde olmadığını savunmuştu.

Yeni Zelanda, kan donduran bir olaya sahne oldu. Auckland Yüksek Mahkemesi jürisi, 2022'de bavullar içinde bulunan çocuk cesetleri ile ilgili davada karara vardı.

SUÇLU BULUNDU

Jüri, Hakyung Lee (45) isimli kadının avukatları tarafından yapılan savunmayı reddederek, Lee'yi, Minu Jo (6) ve Yuna Jo'yu (8) Haziran 2018'de öldürmekten suçlu buldu.

Lee, savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetmiş, cinayet döneminde akli dengesinin yerinde olmadığını savunmuştu. Avukatları da Lee'nin çocukları antidepresan ilaç vererek öldürdüğünü kabul etmiş, ancak müvekkillerinin cinnet geçirdiğini savunmuştu.

