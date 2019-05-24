İki çocuk babasından şok sözler: 160 TL'lik borç için bana tecavüz ettiler

Olay, 22 Mayıs günü saat 04.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Kevşirler Mahallesi'nde meydana geldi. Döşemealtı İlçe Jandarma Karakolu'na giden C.H., 160 TL borçlu olduğunu belirttiği halı yıkamacı F.S. ile arkadaşı A.A.'nın tecavüzüne uğradığını öne sürerek şikayette bulundu. İfade tutanağında başına gelenleri anlatan C.H., evindeki halıları yıkattığı için borçlu olduğu yıkamacı F.S.'nin arkadaşı A.A. ve tanımadığı 3 kişiyle sabah erken saatlerde evine geldiğini belirterek, "Ben F.S. ve A.A'yı tanıdığım için kapıyı açtım. F.S. bana 'Neden borcunu ödemiyorsun?' dedi. Ben de borcumun bir kısmını ödediğimi, geri kalan kısmını ise 3-5 gün sonra ödeyeceğimi söyledim. Bunun üzerine F.S., beni ittirerek kanepenin üzerine uzattı. Bana, küfretti. Ardından A.A. ve F.S. beni darbetti. Diğer 3 erkek evime girmedi ve olaya karışmadı" dedi.

Ardından A.A. ve F.S.'nin kendisini odaya zorla götürdüğünü anlatan C.H., ifadesini söyle sürdürdü:

"Önce A.A., ardından F.S. bana tecavüz etti. Daha sonra evimden ayrıldılar. Ben de utandığım için bu saatte jandarmaya başvurdum. Vücudumda yapılacak tüm muayenelere rızam vardır. Konut dokunulmazlığımı ihlal eden, beni hürriyetimden yoksun bırakan, tehdit edip, hakarette bulunan, darp eden ve vücuduma cinsel organlarını sokmak suretiyle fiili livatada bulunan A.A. ve F.S.'den şikayetçi ve davacıyım."