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İki çocuk babasından şok sözler: 160 TL'lik borç için bana tecavüz ettiler

Betül Kurucu Betül Kurucu
GÜNDEM  | 24.05.2019 10:41 | Son Güncelleme

Antalya'da çiftçilik yapan iki çocuk babası C.H. (55), 160 TL'lik borcunu ödemediği gerekçesiyle halı yıkamacısı iki kişinin tecavüzüne uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Gözaltına alınan şüpheliler F.S. ve A.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İki çocuk babasından şok sözler: 160 TL'lik borç için bana tecavüz ettiler

Olay, 22 Mayıs günü saat 04.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Kevşirler Mahallesi'nde meydana geldi. Döşemealtı İlçe Jandarma Karakolu'na giden C.H., 160 TL borçlu olduğunu belirttiği halı yıkamacı F.S. ile arkadaşı A.A.'nın tecavüzüne uğradığını öne sürerek şikayette bulundu. İfade tutanağında başına gelenleri anlatan C.H., evindeki halıları yıkattığı için borçlu olduğu yıkamacı F.S.'nin arkadaşı A.A. ve tanımadığı 3 kişiyle sabah erken saatlerde evine geldiğini belirterek, "Ben F.S. ve A.A'yı tanıdığım için kapıyı açtım. F.S. bana 'Neden borcunu ödemiyorsun?' dedi. Ben de borcumun bir kısmını ödediğimi, geri kalan kısmını ise 3-5 gün sonra ödeyeceğimi söyledim. Bunun üzerine F.S., beni ittirerek kanepenin üzerine uzattı. Bana, küfretti. Ardından A.A. ve F.S. beni darbetti. Diğer 3 erkek evime girmedi ve olaya karışmadı" dedi.

Ardından A.A. ve F.S.'nin kendisini odaya zorla götürdüğünü anlatan C.H., ifadesini söyle sürdürdü:

"Önce A.A., ardından F.S. bana tecavüz etti. Daha sonra evimden ayrıldılar. Ben de utandığım için bu saatte jandarmaya başvurdum. Vücudumda yapılacak tüm muayenelere rızam vardır. Konut dokunulmazlığımı ihlal eden, beni hürriyetimden yoksun bırakan, tehdit edip, hakarette bulunan, darp eden ve vücuduma cinsel organlarını sokmak suretiyle fiili livatada bulunan A.A. ve F.S.'den şikayetçi ve davacıyım."

Şikayet üzerine F.S. ve A.A., jandarma tarafından gözaltına alındı. İki şüpheli, ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen C.H.'nin muayenesinde ise fiili livatanın gerçekleştiğine dair kesin bulgular saptandığı sonucuna varıldığı belirlendi.

C.H.'nin avukatının, Adli Tıp Kurumu'nun bu raporunun ardından, iki şüphelinin serbest bırakılması kararına itiraz edeceği öğrenildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya borç tecavüz

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