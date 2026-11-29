Mesajlaşma platformu Telegram, güncel olmayan iOS sürümlerini kullanan iPhone'lu kullanıcılarını uyarmaya başladı. Apple da son aylarda güvenlik açıklarını gidermek için çok sayıda iOS güncellemesi yayımlamıştı.

Telegram’ın kurucusu ve CEO’su Pavel Durov, 27 Kasım'da X’te yaptığı paylaşımda, iPhone kullanıcılarının büyük çapta hacklendiğini iddia etti. Durov, yalnızca bir internet sitesini açmanın bile hacklenmeye yetebileceğini öne sürdü.

DUROV’DAN GÜNCELLEME ÇAĞRISI

Durov, iOS sürümü birazcık bile eskiyse tüm verilerin risk altında olduğunu iddia etti. Bu nedenle Telegram’ın eski iOS sürümlerini kullanan tüm kullanıcılarına güvenlik uyarısı gönderdiğini ve iPhone’larını güncellemelerini istediğini belirtti.

Ancak Durov, iddia ettiği saldırıların niteliği veya kapsamı hakkında ayrıntı vermedi. Hangi iOS güvenlik açıklarının kullanıldığını da açıklamadı.

🚨 iPhone users are being hacked on a massive scale. If your iOS is even slightly outdated, all your data is at risk. Just opening a website can be enough to get you hacked. We're sending this warning to all our users on older iOS versions: https://t.co/k2BKf5N5ua — Pavel Durov (@durov) November 27, 2026

Apple, yalnızca ekim ayı sonunda yayımladığı iOS 27.2 ile 30’dan fazla WebKit açığını gidermişti. Bu açıkların bazıları, saldırganların özel hazırlanmış kötü amaçlı web içerikleri aracılığıyla cihazda istedikleri kodu çalıştırmasına olanak tanıyabilecek nitelikteydi.

Bununla birlikte Apple, bu açıkların herhangi birinin saldırılarda aktif olarak kullanıldığına dair bir açıklama yapmadı.

APPLE BU YIL 707 AÇIK KAPATTI

Güvenlik açıklarını keşfetmek ve bu açıklardan yararlanan saldırı yöntemleri geliştirmek için yapay zekâ araçlarının kullanımı artarken Apple da son birkaç ayda birden fazla iOS güncellemesi yayımladı. Şirket, bu yıl işletim sisteminin farklı nesilleri için güvenlik güncellemelerinin sıklığını da artırdı.

Apple’ın güvenlik güncellemeleri sayfasına göre şirket, bu yıl şimdiye kadar 13 ayrı tarihte güvenlik duyurularıyla birlikte iOS güncellemeleri yayımladı. Bu sayı 2025'in aynı döneminde 12, 2024'te ise dokuzdu.

Giderilen güvenlik açığı sayısında da belirgin bir artış var. Apple’ın iOS güvenlik duyurularına göre bu yıl şimdiye kadar iPhone’u etkileyen 707 farklı açık kapatıldı. Bu sayı, 2025’in tamamında giderilen 334 açığın iki katından fazla. Şirket, 2024’te ise 302 açığı gidermişti.

Böylece Apple’ın bu yıl şimdiye kadar kapattığı iOS güvenlik açığı sayısı, 2024 ve 2025’in toplamını aştı.

Apple, geçen yıla kıyasla daha fazla iOS nesli için güvenlik güncellemesi yayımlıyor. Bununla birlikte şirket, yapay zekâ destekli siber saldırı araçlarının artan yeteneklerine karşı güvenlik düzeltmelerini kullanıcılara daha hızlı ulaştırmaya başladığını haziran ayında doğrulamıştı.

Apple, son birkaç ayda paralı casus yazılım tehditlerine ilişkin en az iki dalga bildirim de gönderdi. Ağustostaki bildirimler 110 ülkede, ekim ayı sonundakiler ise 99 ülkede hedef alınan kullanıcılara ulaştı.

IPHONE’LAR İÇİN EN GÜNCEL IOS SÜRÜMLERİ

Destek almaya devam eden iPhone’lar için şu anda mevcut en güncel sürümler iOS 27.2.1, iOS 26.7.3 ve iOS 18.7.12. Cihaza sunulan sürüm, iPhone’un hangi iOS nesliyle uyumlu olduğuna veya hâlihazırda hangi iOS neslini çalıştırdığına göre değişiyor.