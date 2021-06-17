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İki dağın arasında sallarla yolculuk yapılan Kisecik Kanyonu, ziyaret edenleri kendisine hayran bıraktı

17.06.2021 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde, doğal güzellikleriyle görenleri kendisine hayran bırakan Kisecik Kanyonu, iki dağın arasındaki sal gezintisiyle benzersiz bir deneyim sunuyor. Ziyaretçilerinin gözlerini doğal güzellikleriyle kamaştıran Kisecik Kanyonu, yöre halkı tarafından ‘saklı cennet’ olarak anılıyor.

İki dağın arasında sallarla yolculuk yapılan Kisecik Kanyonu, ziyaret edenleri kendisine hayran bıraktı

Dar ve keskin virajların alındığı zorlu yolculuğun ardından ulaşılabilen Kisecik Kanyonu, doğa sporları ve fotoğraf meraklılarının akınına uğruyor. Yeşil ve maviyi dik yamaçlar arasında birleştiren kanyon, yaklaşık 1000 rakımlık yüksekliğiyle de Çukurova'nın sıcağında bunalanlara serinleme imkanı tanıyor.

Kanyondaki serin sularda yüzme fırsatı bulan ziyaretçiler, bölgenin doğal güzelliği eşliğinde keyifli zaman geçiriyor. Sal gezintileri de düzenlenen bölgede, ziyaretçiler iki dağ arasında büyüleyici yolculuğa çıkıp kanyonunun derinliklerine ulaşma fırsatı yakalıyor.

“ATMOSFERİ BAMBAŞKA”

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İstanbul'dan bölgeye gelen Sezer Çelik, kanyonun ününü çok duyduklarını söyledi. Su kenarında kahvaltı yaptıklarını belirten Çelik, "Burada Venedik'i andıran sal turu yapılıyor. İnsanın içindeki heyecan, sallara adım atar atmaz başlıyor. Oranın atmosferi bambaşka. Havası birden değişiyor. Doğayla iç içe oluyorsunuz. Kısacası anlatılmaz yaşanır. Kesinlikle keşfedilmesi gerekiyor." dedi.

Tarık Bozhan da ilk geldiğinde çok beğendiği kanyonu bu defa yeğenleriyle ziyaret ettiğini aktararak, "Zorlu bir parkuru var. Hem suya girdik hem de kayaların üzerinde yürüyüş yaptık. Eğlenceliydi. Sallarla yapılan yolculuk doğal ve güzel. Burada Venedik'ten fazlası var. Venedik tarihi bir his veriyor. Burada ise kanyonun içerisinden geçtiğinizde ürpertili bir heyecan hissediyorsunuz. Güzel bir his, herkesin tatmasını isterim." diye konuştu.

“SOSYAL MEDYADAN GÖRDÜM”

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Mehmet Doğanyiğit de sosyal medyadan görerek geldikleri kanyonda unutulmaz bir gün geçirdiklerini anlatarak, "Gerçekten büyüleyici bir atmosferi var. Kanyondaki salla yolcuğumuz güzel oldu. Suyun altı da üstü de gayet etkileyiciydi. Kanyonun içerisinde karşılaştıklarımızı tanımlamak zor. Herkesin gelip görmesi lazım. Yeşil ve mavinin uyumu gayet güzel." ifadesini kullandı. Adana'dan ailesi ve arkadaşlarıyla kanyonda piknik yapmaya gelen Sabahattin Atmaca da beklediklerinden fazlasını bulduklarını dile getirdi.

(AA)

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Mersin
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