İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

Ünlü oyuncular da işlerinden kovulabiliyor! Ekranda görmeye alıştığınız bazı ünlülerin de kovulduğunu biliyor muydunuz? İşte çeşitli sebeplerle 'işten atılan' ünlüler...

İşte rol aldıkları dizilerden kovulan ünlüler

Bazen onlar da anlaşmazlığa düşerek, tartışarak ya da başka sebeplerle işlerinden olabiliyorlar. Özellikle de TV dizilerinde bunun çok örneği var. İşte çeşitli sebeplerle 'işten atılan' ünlüler... Türkiye'nin 'taçlı' güzellerinden Hande Subaşı bir dönem izlenme rekorları kıran 'Elveda Rumeli' dizisinin kadrosundaydı. Ancak Hande Subaşı'nın 'Vahide' rolü çok kısa sürdü. Hande Subaşı dizinin kadrosundan çıkarıldı. Buna gerekçe olarak da annesinin, Hande Subaşı'nın yanından hiç ayrılmaması hatta zaman zaman sahnelerine müdahale etmesi gösterildi.

Hande Subaşı'nın 'Elveda Rumeli' serüveni sadece bir bölüm sürdü. Hande Subaşı daha sonra yaptığı açıklamada "Bu ayrılığın nedeni ne benim ekiple bir problem yaşamam ne de annemin işlerime karışması. Tamamen sözleşmenin maddeleri konusunda atv ile uyuşma sağlayamamış olmamız. Ekipten ayrıldığım için üzüldüm. Annemin karışmasına gelince, o bir şeye karışmıyor ama benim menajerim olarak tabi ki yanımda geliyor. 4 yıldır bu camianın içindeyim. Kendi başıma dünyayı gezdim. Annem bu sefer yanımdaydı çünkü 4 aydır menejerliğimi o yapıyor" dedi. Hande Subaşı'nın ayrılmasından sonra Vahide rolüne Berrak Tüzünataç geldi.

Göç Zamanı adlı dizide rol alan Azeri oyuncu Nurana Bagiyeva, iki erkekle birlikte kamera karşısına geçeceği sevişme sahnesinde rol almak istemediği için kadrodan çıkarıldı. Bagiyeva, senaryo gereği kendisinden yaşça çok büyük iki oyuncuyla yatağa girmesi gerektiğini söyleyerek "Önce oyunculardan biri benim rahatsız olduğumu görünce sahneyi yumuşattı. Ama sonuç değişmedi. Bu sahnede oynamayı reddettim" dedi.

Uzun süre Türkiye'de dizi oyunculuğu yapan Bagiyeva, daha sonra diziden ayrıldı. Genç oyuncu için bir ölüm sahnesi yazıldı ve o da kadrodan ayrıldı.

Bir dönem Gonca Vuslateri'nin de rol aldığı 'Gönül İşleri' dizisinden kovulduğu ileri sürülmüştü. İddialara göre kaldığı karavanda rol arkadaşı Can Yaman ile öpüşürken yakalandı. Bir süre sonra da reyting getirmediği için kadrodan çıkarıldı.

Ancak Gonca Vuslateri bu iddiaları yalanlayarak "Can ile aramızda öyle bir şey olamaz. Sözleşmem bittiği için ayrıldım diziden" dedi.

Bir dönem yayınlanan 'Güzel Köylü' dizisinin kadrosunda yer alan Su Kutlu'nun ayrılığı da uzun süre konuşulmuştu. Çekimlerin yapıldığı Muğla'da gittiği bir barda çıkardığı olaylar yüzünden diziden kovulduğu ileri sürülmüştü güzel oyuncunun. Daha sonra dizinin yönetmeni yaptığı açıklamada Su Kutlu'nun davranışları yüzünden hem gittiği mekana hem de dizinin markasına zarar verdiği gerekçesiyle kadrodan çıkarıldığını açıklamıştı.

Yönetmen açıklamasında ''Bu bize kan kaybettirse bile, reytinglere etkili olsa bile, yüz kişinin ve buna bağlı olarak bir köyün etrafında bu işten para kazanan insanların gırtladığından geçen helal parayı bile kaybetmek adına bu riski göze alarak ben bu kızı diziden çıkartıyorum. Benim için Muğla'nın huzuru bir kişiden daha önemli'' dedi.

Her bölümü neredeyse bir sinema filmi uzunluğunda çekilen televizyon dizilerinin setinde kimi zaman tatsızlıklar ya da gerilimli anlar da yaşanıyor. Bunun bir örneği de bir dönemin çok izlenen 'Sakarya-Fırat' dizisinde tekrarlandı. Dizinin başrol oyunusu olan Ceren Hindistan çekim takvimini aksatında yapımcıyla arası açıldı ve 'işine son verildi.'

O dönemde basına yansıyan haberlere göre yapımcı, Ceren Hindistan'ın çekim takvimine uymayarak aksaklıklara yol açması nedeniyle çileden çıktı. Bunun sonucunda da Ceren Hindistan'ın dizideki ömrü bitti. Güzel oyuncu da aynı şeyi yaşayan pek çok oyuncu gibi ölerek diziden ayrıldı. Ceren Hindistan ise tüm bu gelişmeler üzerine avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada bu iddiaları yalanlayarak "çalışma arkadaşlarının yokluğunda tutanak tanzim etmeye giden olumsuz hal ve tavırları nedeniyle kendi isteğiyle ayrıldığını" ileri sürdü.

Dizi setlerinde en çok konuşulan 'kovulmalardan' birinin kahramanı da izlenme rekorları kıran 'Yaprak Dökümü'nün 'Şevket'i Caner Kurtaran oldu. Defalarca uyuşturucu yüzünden gözaltına alınan Caner Kurtaran sonunda diziden çıkarıldı. Buna gerekçe olarak da ''çekim saatlerini aksatması, sorumsuz, disiplinsiz davranışları'' gösterildi.

Caner Kurtaran rolüne veda etti onun yerine Hasan Küçükçetin 'Şevket' karakterini canlandırmaya başladı. Caner Kurtaran ise gördüğü tedavinin ardından Aşk ve Ceza adlı diziyle setlere geri dönmüştü.

Ekranın izlenme rekorları kıran dizilerinden 'Kavak Yelleri'nin 'Efe'si Dağhan Külegeç'in diziden ayrılması da çok konuşulmuştu. Dağhan Külegeç'in canlandırdığı 'Efe' karakteri bir trafik kazasında öldü.

İddialara göre Dağhan Külegeç ile yönetmen Jale İncekol arasında yaşanan tartışma bu ayrılığa neden oldu... Külegeç tartışma sırasında İncekol'un akfasına plastik sandalye fırlatınca dizide canlandırdığı Efe karakterinin de sonu geldi.. Daha sonra bu iddiaları reddeden Külegeç, Efe karakteriyle diziye geri döndü. Ama yine uzun ömürlü olmadı. Sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrılacağını açıkladı ve onun karakteri de "ölerek" diziye veda etti.

Didem Erol da 'Goncakaranfil' adlı diziden daha ilk bölümde kovuldu. Didem Erol, yönetmeni Atilla Cengiz'i çileden çıkartınca; daha ilk bölümde işine son verildi. Adını, Hollywood yıldızlarıyla yan yana çektirdiği fotoğraflar sayesinde duyuran Didem Erol'un 'GoncaKaranfil'in setinde; 'Ben bir Hollywood starıyım' diyerek, kaprisleriyle ekibi çileden çıkardığı belirtiliyor.

Sonunda dizinin yönetmeni de öfkeden deliye dönünce Didem Erol'un işine son verdi.Erol'un sete geç geldiği, kendine ayrı kulis istediği ve her fırsatta "Ben dünyaca ünlü aktörlerle çalıştım. Bana böyle davranamazsınız' dediği iddia edilmişti.

Selen Seyven'in de oynadığı 'Kocamın Ailesi' dizisinden ayrılması olaylı olmuştu. Sosyal medya hesabında bir gözü morarmış fotoğrafını paylaşan Selen Seyven "İş ahlakı böyle bir şey. Gözün çıkıp eline düşse de sahneleri çekersin. Seni senden başkası bu nankör meslekte düşünmez" notunu yazdı. Bundan iki ay sonra yine sosyal medya hesabından "Gün aydınlandı, hala çalışıyoruz" notunu yazdı.

Bunların üzerinden çok geçmeden Selen Seyven diziden ayrıldı. Birçok kişi genç oyuncunun bu şikayetleri yüzünden kadrodan çıkarıldığını ileri sürdü. Ancak Selen Seyven "Aramızda bir tatsızlık yok" diyerek bu söylentileri inkar etti.

Ekranın beğeniyle izlenen dizilerinden 'Adanalı'dan Selin Demiratar'ın ayrılması da çok konuşulmuştu. Selin Demiratar kendi isteğiyle diziden ayrılacağını açıkladı. Ancak dizinin yapımcıları durumun böyle olmadığını Selin Demiratar'ın tuhaf istekleri yüzünden kadrodan çıkarıldığını söyledi. Dizideki rol arkadaşı Mehmet Akif Alakurt ile aşk yaşayan Selin Demiratar'ın ayrılığı ile ilgili iddialar şöyleydi: