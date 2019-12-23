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İki Gözüm Ahmet filminin vizyon tarihi belli oldu

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Ahmet Kaya'nın hayatını konu alan ancak ailesinin karşı çıktığı, tartışmalara neden olan İki Gözüm Ahmet filmi vizyon için gün aldı. Önceki aylarda 29 Kasım'da vizyona gireceği söylenen filmin vizyon tarihi 7 Şubat olarak açıklandı.

İki Gözüm Ahmet filminin vizyon tarihi belli oldu

Yapımcılığını X Yapım’ın yaptığı, yönetmenliğini Hakan Gürtop ile Gani Rüzgar Şavata’nın üstlendiği “İki Gözüm Ahmet” adlı sinema filminin çekimleri bir süre önce tamamlanmıştı. Önceki aylarda 29 Kasım'da vizyona gireceği söylenen filmin vizyon tarihi 7 Şubat olarak açıklandı.

Ahmet Kaya filmiyle ilgili aileden ilk açıklama: “Vahşi bir sömürü örneğidir”Ahmet Kaya filmiyle ilgili aileden ilk açıklama: “Vahşi bir sömürü örneğidir”

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Yapım şirketi 6 milyon TL bütçeli filmin çekim aşamasında durdurulmaması için avukatlarla görüşerek filmin türünü ‘yarı belgesel’ olarak niteleyip bazı olay ve kişilere yer vermeme kararı alarak İki Gözüm Ahmet filminin çekimlerine başlamıştı.

Ahmet Kaya’nın hayatını anlatan Ahmet Kaya’nın hayatını anlatan "Ahmet İki Gözüm" filmi vizyona girecek mi?

Yirmi yıl önce “Magazin Gazetecileri Derneği – Altın Objektif Ödül Töreni” gecesinde Kürtçe şarkı söyleyip, klip çekmek istediğini söylediği için linç edilen özgün müzik sanatçısı Ahmet Kaya’nın hayatından kesitleri ilk kez beyaz perdeye aktaracak Filmde Ahmet Kaya’yı Özgür Tüzer canlandırıyor.

Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan İki Gözüm'ün çekimleri başladıAhmet Kaya'nın hayatını anlatan İki Gözüm'ün çekimleri başladı

Filmin başrollerini Özgür Tüzer’le birlikte, Aleyna Solaker, Serdar Orçin, Ruhi Sarı, Metin Yıldız, Yelda Reynaud, Ekin Akkaş ve Gani Rüzgar Şavata paylaşırken, filmin yapımcılığını ise Ömer Demiral, Eşref Bukan ile Arafat Şavata üstleniyor.

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İki Gözüm Ahmet, 7 Şubat 2020 Cuma günü sinemalarda gösterime girecek.

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İki Gözüm Ahmet Ahmet Kaya filmi

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