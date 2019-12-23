İki Gözüm Ahmet filminin vizyon tarihi belli oldu

Yapımcılığını X Yapım’ın yaptığı, yönetmenliğini Hakan Gürtop ile Gani Rüzgar Şavata’nın üstlendiği “İki Gözüm Ahmet” adlı sinema filminin çekimleri bir süre önce tamamlanmıştı. Önceki aylarda 29 Kasım'da vizyona gireceği söylenen filmin vizyon tarihi 7 Şubat olarak açıklandı.

Yapım şirketi 6 milyon TL bütçeli filmin çekim aşamasında durdurulmaması için avukatlarla görüşerek filmin türünü ‘yarı belgesel’ olarak niteleyip bazı olay ve kişilere yer vermeme kararı alarak İki Gözüm Ahmet filminin çekimlerine başlamıştı.

Yirmi yıl önce “Magazin Gazetecileri Derneği – Altın Objektif Ödül Töreni” gecesinde Kürtçe şarkı söyleyip, klip çekmek istediğini söylediği için linç edilen özgün müzik sanatçısı Ahmet Kaya’nın hayatından kesitleri ilk kez beyaz perdeye aktaracak Filmde Ahmet Kaya’yı Özgür Tüzer canlandırıyor.

Filmin başrollerini Özgür Tüzer’le birlikte, Aleyna Solaker, Serdar Orçin, Ruhi Sarı, Metin Yıldız, Yelda Reynaud, Ekin Akkaş ve Gani Rüzgar Şavata paylaşırken, filmin yapımcılığını ise Ömer Demiral, Eşref Bukan ile Arafat Şavata üstleniyor.

İki Gözüm Ahmet, 7 Şubat 2020 Cuma günü sinemalarda gösterime girecek.