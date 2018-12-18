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İki gün boyunca yarı baygın gezdi! Sarhoş sanılan adamın kafasından mermi çıktı

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YAŞAM  | 18.12.2018 07:35 | Son Güncelleme

Adana'da aşırı derecede alkol aldığı için sarhoş olduğu düşünülen ve iki gün boyunca yarı baygın halde gezen kişinin hastanede yapılan tedavisinde, kafasına mermi isabet ettiği belirlendi.

Adana kent merkezindeki evinin odasında yarı baygın olarak bulunan O.Ç, yakınları tarafından aşırı derecede alkol aldığı düşünülerek tedavi için özel bir tıp merkezine götürüldü.

Burada tetkikleri yapılan O.Ç, alkol nedeniyle baygınlık geçirdiği belirtilerek evine gönderildi.

İKİ GÜN SONRA AİLESİ HASTAENEYE GÖTÜRDÜ

O.Ç'nin yarı baygın halinin iki gün boyunca geçmemesinden şüphelenen ailesi, bu defa oğullarını Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Balcalı Hastanesine götürdü.

KAFASINDAN MERMİ ÇIKTI

Burada doktorlar tarafından sağlık kontrolü yapılan O.Ç'nin kafasına mermi isabet ettiği tespit edildi.

Kafasındaki merminin iki gün önce isabet ettiği değerlendirilen ve sağlık ekipleri tarafından müdahalesi yapılan O.Ç, hastanede tedavi altına alındı.

Olayın polis ekiplerine bildirilmesinin ardından O.Ç'nin evine Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri burada yaptıkları çalışmada buldukları bir kuru sıkı tabancayı incelemek üzere emniyete götürdü.

O.Ç'nin yorgun mermi nedeniyle yaralanmış olabileceğini değerlendiren polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
sarhoş aile adana mermi

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