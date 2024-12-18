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İki japon otomotiv devi birleşiyor!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
18.12.2024 12:36
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Japon otomotiv devleri Honda ve Nissan markaları birleşmek için görüştüklerini duyurdu. İki markanın yeni bir holding şirketi kurarak ortak olmaları bekleniyor.

İki japon otomotiv devi birleşiyor!

Honda Motor Co. ve Nissan Motor Co., Japonya'da Toyota Motor Corp.'a rakip olacak ve dünya çapındaki rekabet zorluklarıyla daha iyi başa çıkaracak bir birleşmeyi araştırıyor.

HİSSE FİYATLARINDA SERT DALGALANMA

Reuters'ın haberine göre, Honda, otomobil üreticileri arasındaki görüşmelerin gece yarısı haberlerinin ardından Çarşamba günü İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Shinji Aoyama'nın söylediğine göre birleşme, sermaye ortaklığı veya bir holding şirketi kurulması gibi çeşitli seçenekleri değerlendiriyor. Aoyama, olası bir kararın ne zaman verileceği konusunda ise ayrıntı vermedi.

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Haberde, şirketlerin 23 Aralık'ta bir açıklama yapabileceği ifade edildi. Haberin ardından Honda hisseleri yüzde 3,4'e kadar düştü. Nissan hisseleri yüzde 24'e kadar yükseldi ve bu, bir gün içinde bu zamana kadar yaşadığı en büyük sıçraması oldu.

"GÖRÜŞMELER HENÜZ BAŞLANGIÇ AŞAMASINDA, BİR ANLAŞMAYA VARILAMAYABİLİR"

Görüşmelerin özel olması nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, ikilinin birleşme hakkında ön görüşmeler yürüttüğünü söyledi. Kaynaklardan biri, birleşen işletmelerin altında faaliyet göstereceği yeni bir holding şirketinin kurulmasının düşünülen seçeneklerden biri olduğunu söyledi. Söz konusu kaynağa göre, işlemin Nissan ile halihazırda sermaye bağları bulunan Mitsubishi Motors Corp.'u da kapsayacak şekilde genişletilmesi de değerlendiriliyor. Mitsubishi hisseleri ise bugün yüzde 17 arttı.

Bununla birlikte kaynaklar, görüşmelerin erken aşamada olduğunu ve bir anlaşmaya varılmayabileceğini söyledi.

Kaynak: T24

Anahtar Kelimeler:
Honda Nissan otomotiv
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