İki kehaneti gerçekleşti denildi! Baba Vanga'nın kasım ayı için söyledikleri korkuttu

Güney Amerika'da meydana gelen depremlerin ardından Baba Vanga'nın adı bir kez daha konuşulmaya başlandı. Ölümünün üzerinden yaklaşık 30 yıl geçmesine rağmen Bulgar kahin, özellikle sosyal medyada gizemli kehanetleriyle gündemde kalmayı sürdürüyor.

BABA VANGA KİMDİR?

Asıl adı Vangelia Pandeva Dimitrova olan Baba Vanga, 1911 yılında Bulgaristan'da dünyaya geldi. Kahin ve şifacı olarak tanınan Vanga'nın, 12 yaşındayken şiddetli bir fırtınaya yakalandıktan sonra görme yetisini kaybettiği anlatılıyor. 1996 yılında hayatını kaybeden Baba Vanga'nın ardından çok sayıda kehanet bıraktığı iddia ediliyor.

Takipçileri, Baba Vanga'nın 11 Eylül saldırılarını, 2004 Hint Okyanusu tsunamisini, Çernobil faciasını, Prenses Diana'nın ölümünü, Brexit'i ve Barack Obama'nın ABD Başkanı seçilmesini önceden bildiğini öne sürüyor.

Ancak 2026 yılına ilişkin iddia edilen kehanetler de tartışmaları beraberinde getiriyor.



2026 İÇİN DOĞAL AFET UYARISI

Baba Vanga'nın 2026 yılının büyük doğal afetlerle geçeceğini öngördüğü ileri sürülüyor. Bu iddiaya kanıt olarak Güney Amerika'daki depremler, Şili'deki orman yangınları, Avrupa'daki sıcak hava dalgaları, Asya'daki seller ve ABD'de yaşanan fırtınalar gösteriliyor.

Ancak burada önemli bir sorun bulunuyor: Baba Vanga'ya atfedilen kehanette herhangi bir tarih veya bölge belirtilmiyor.

Deprem, sel, yangın ve fırtına gibi doğal olaylar dünyanın farklı noktalarında her yıl yaşanıyor. Bu nedenle oldukça genel ifadeler içeren bir tahminin, sonradan meydana gelen birçok olayla ilişkilendirilmesi mümkün oluyor.

Uzmanlara göre aşırı hava olaylarındaki artışın bilimsel açıklaması ise iklim değişikliğiyle bağlantılı.

YAPAY ZEKA KEHANETİ DE TARTIŞILIYOR

Baba Vanga'nın 2026 yılında makinelerin insanları büyük ölçüde iş hayatından uzaklaştıracağını öngördüğü de iddialar arasında yer alıyor.

Yapay zekanın hızla geliştiği ve birçok sektörde insan emeğinin yerini almaya başladığı günümüzde bu iddia dikkat çekici bulunuyor. Ancak yapay zeka teknolojileri onlarca yıldır geliştiriliyor ve Baba Vanga'nın bu konuda tam olarak ne zaman, hangi ifadeleri kullandığını gösteren güvenilir bir belge bulunmuyor.

Bu nedenle yapay zekaya ilişkin kehanetin de sonradan günümüz gelişmelerine uyarlanmış olabileceği belirtildi.

EN DİKKAT ÇEKEN İDDİA: UZAYLILARLA TEMAS

Baba Vanga'nın 2026 yılı için en çarpıcı olduğu iddia edilen kehaneti ise dünya dışı yaşamla ilgili.

İddialara göre insanlık, kasım ayında dünya dışı bir medeniyetle ilk kez temas kuracak. Kehanette ayrıca devasa bir uzay aracının Dünya atmosferine gireceği de öne sürüldü.

Ancak bu iddiayı destekleyen herhangi bir bilimsel kanıt bulunmuyor. Gökyüzünde görülen tanımlanamayan nesnelerin uzay aracı olduğu anlamına gelmediğine dikkat çekildi. Bu tür görüntülerin çoğu zaman uçak, drone, balon veya uydu gibi araçlardan kaynaklandığı belirtildi.

ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI İDDİASI DA LİSTEDE

Baba Vanga'ya atfedilen 2026 kehanetleri arasında en endişe verici olanlardan biri de Üçüncü Dünya Savaşı iddiası.

İddiaya göre Çin'in Tayvan'a saldıracağı ve Rusya ile ABD arasında doğrudan bir çatışma yaşanacağı öne sürülüyor. Ancak şu ana kadar bu yönde bir gelişme yaşanmadı.

Küresel siyasi gerilimlerin devam etmesi ise bu tür kehanetlerin sosyal medyada yeniden yayılmasına neden oluyor.

PUTİN HAKKINDA ÖNE SÜRÜLEN KEHANET DİKKAT ÇEKTİ

Baba Vanga'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2026 yılı sona ermeden iktidarı kaybedeceğini de öngördüğü iddia ediliyor.

Ancak bu iddia, kehanetlerin güvenilirliği konusundaki en büyük soru işaretlerinden birini ortaya koyuyor. Baba Vanga 1996 yılında hayatını kaybetti. Vladimir Putin ise 1999 yılında Rusya'nın devlet başkanı oldu ve Baba Vanga'nın hayatta olduğu dönemde dünya çapında tanınan bir siyasi figür değildi.

Bu durum, kehanetlerin bir bölümünün sonradan Baba Vanga'ya atfedilmiş olabileceği iddialarını güçlendiriyor.

BABA VANGA'NIN KEHANETLERİ GERÇEKTEN VAR MI?

Baba Vanga'nın kehanetleriyle ilgili temel sorun, sözlerinin yer aldığı doğrulanmış ve yazılı bir arşivin bulunmaması.

Kendisine atfedilen tahminlerin büyük bölümü yıllar boyunca sözlü anlatımlarla aktarıldı. Bu nedenle kehanetlerin zaman içinde değiştirildiği, yeniden yorumlandığı veya sonradan ortaya çıkan olaylara göre şekillendirildiği düşünülüyor.

Örneğin Baba Vanga'nın Barack Obama'nın "ABD'nin son başkanı" olacağını söylediği de iddia edilmişti. Ancak Obama'nın ardından Donald Trump, Joe Biden ve yeniden Donald Trump ABD Başkanı oldu.