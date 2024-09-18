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  4. İki kez entübe edilmişti! Uğur Dündar Reha Muhtar'ın son durumunu anlattı

İki kez entübe edilmişti! Uğur Dündar Reha Muhtar'ın son durumunu anlattı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.09.2024 13:03
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Geçtiğimiz ay evinde düşerek beyin kanaması geçiren ve hastanede tedavi altına alınan Reha Muhtar'ın tedavisi devam ediyor. İki kez entübe edildiği bilinen Muhtar'ın sağlık durumu hakkında son durumu ünlü gazeteci Uğur Dündar açıkladı.

İki kez entübe edilmişti! Uğur Dündar Reha Muhtar'ın son durumunu anlattı

MYNET-Bir döneme damga vuran ünlü isimlerden biri olan Reha Muhtar 20 Ağustos tarihinde gece 01.00 sularında Sarıyer'deki yalısında yüksekten düşerek ağır yaralanmış ve yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Entübe edildiği öğrenilen Reha Muhtar'ın uyandırıldığı ve hayati tehlikeyi atlattığı söylenmişti. Ancak kısa bir süre sonra Muhtar'ın yeniden entübe edildiği ortaya çıkmıştı.

SON DURUMUNU AÇIKLADI

Uğur Dündar, meslektaşı Reha Muhtar'ın sağlık durumu hakkında yeni açıklamada bulundu. Reha Muhtar'ı hastanede ziyaret eden Uğur Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Sevgili arkadaşım Reha Muhtar'ı yattığı hastanede ziyaret ettim. Doktorları; süratle iyileştiğini, artık rehabilitasyon aşamasına geçileceğini belirttiler. Meslektaşları ve sevenlerine duyurulur" ifadelerini kullandı.

uğur dündar

"NE ZAMAN TABURCU OLACAĞI BELLİ DEĞİL" DEMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Reha Muhtar'ı eski hayat arkadaşı şarkıcı Nilüfer Uyumlu da kızı Ayşe Nazlı ile hastanede ziyaret etmiş ve "Durumu gayet iyi, daha iyi olacak. Biraz zamana ihtiyacı var. Oturuyordu. Biraz sohbet ettik. Ne zaman taburcu olacağı belli değil. O konuda henüz bir şey söylemiyorlar. Kendisini iyi gördüm, bu da beni rahatlattı. Onun için hastaneden rahat ayrılıyorum" demişti.

nilüfer

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Uğur Dündar Reha Muhtar
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