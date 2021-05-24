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İki resim arasındaki 7 fark size göz kırpıyor! Ne kadar sürede bulabilirsiniz?

Seray Üstün Seray Üstün
24.05.2021 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzer iki görüntü arasındaki farklılıkları görmenizi yardımcı olan bulmaca oyunları çocuk ya da yetişkin herkesin ilgisini çeker. Algılama yeteneğinize ve dikkat becerilerinize meydan okuyan bu bulmacalar konsantrasyon seviyenizi maksimuma çıkartır. Rahat bir koltuk bulun ve konsantrasyonunuzu test etmeye hazırlanın.

İki resim arasındaki 7 fark size göz kırpıyor! Ne kadar sürede bulabilirsiniz?

Çocukluk dönemlerinde pazar kahvaltılarının vazgeçilmezi olan gazetelerin bulmaca ekleri ailelerin en büyük eğlencelerinden biriydi. Sizleri o günlere götürecek ve gülümsemenizi sağlayacak bir bulmaca hazırladık. Büyük resme baktığınızda farklılıkları görme konusunda kendinize ne kadar güvenirsiniz? Sizleri çocukluğunuza geri döndürüyoruz. Bulmaca eklerinden fırlayan iki resim arasındaki farkı bulma oyununu hatırlatıyoruz.

CEVAPLAR AŞAĞIDA

İki resim arasındaki farkı bulma konusunda zorluk yaşıyorsanız; ilk ipucumuz görseller arasında 7 fark var. İki resmi aynı doğrultuda gözünüzle takip ederek bölümlere ayırın. Böylece hem beyniniz birden fazla bölüme odaklanarak dağılmaz hem de bulmak istediğiniz rakamı daha kısa sürede görebilirsiniz. Bulduğunuz her farklılığı kalemle işaretlemeyi unutmayın.

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