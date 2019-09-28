İki terörist etkisiz hale getirildi!

\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, Derik k\u0131rsal\u0131nda, \u0130l Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131 J\u00d6H timlerince operasyon d\u00fczenlendi. \nOperasyonda, 2 ter\u00f6rist silahlar\u0131 ile etkisiz hale getirildi. \nB\u00f6lgede operasyonlar\u0131n s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc bildirildi. (AA)\nPARTNER Katlarken aman dikkat! De\u011fi\u015fimi bile 600 dolar\u0130mamo\u011flu deprem toplant\u0131s\u0131 davetine ili\u015fkin soruyu cevaplad\u0131Korkutan kaza sonras\u0131 trafik kilitlendi! Kilometrelerce ara\u00e7 kuyru\u011fu
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