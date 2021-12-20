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İki yıl önce bir ağaçla evlenen Kate Cunningham, ilişkilerinin ilk günkü gibi olduğunu söyledi! “Daha önce bu kadar sevilmemiştim”

20.12.2021 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2019 yılında Kate Cunningham isimli bir kadın Sefton'daki Rimrose Valley Country Park'ta bulunan bir mürver ağacıyla evlenmişti. Evlendikten sonra soyadını ‘Elder’ olarak değiştiren kadın, ilişkilerinin ilk günkü heyecanını koruduğunu ve birbirlerine güçlü bir şekilde bağlı olduklarını söyledi.

İki yıl önce bir ağaçla evlenen Kate Cunningham, ilişkilerinin ilk günkü gibi olduğunu söyledi! “Daha önce bu kadar sevilmemiştim”

39 yaşındaki Kate Cunningham, yasadışı ağaç kesimiyle ilgili farkındalık yaratmak için benzer törenler düzenleyen Meksika'daki kadın aktivistlerden ilham alıyor. Sevgilisi ve çocuklarını evde bırakarak hafta 4-5 kez eşini ziyaret ettiğini dile getiren Cunningham, sevgisinin her geçen gün daha çok büyüdüğünü anlattı. Birlikteliklerinin hayatını daha iyi yönde değiştirdiğini ve sevgilisinin ilişkilerinde bir zorluk çıkartmadığını dile getirdi.

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Birlikte üçüncü Noel’i geçirmeye hazırlandıklarını dile getiren Cunningham, “Ailem ve arkadaşlarım aramızdaki derin bağı gördüğü için bu evliliği destekliyorlar. Ağaçlarda insanlar gibi aslında. Onların da enerjileri ve etrafında bulunan şeylerle bağ kurma kapasiteleri var” dedi.

Büyükannesinden kalan yüzükle evliliklerini taçlandırdıklarını ifade eden Cunningham ve ağacın, yerel bir müzisyenin sahne aldığı evlilik törenine onlarca kişi katılmıştı.

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