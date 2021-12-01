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İki yıl sonra ilk kez yüz yüze konser yapan K-pop’ın sevilen gurubu BTS üyelerinden itiraf: Ağlayacak gibi olduk

01.12.2021 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın genelinde etkili olan koronavirüs pandemisi nedeniyle konserler iptal edilmek zorunda kalmıştı. Pandemi nedeniyle turnelerini iptal etmek zorunda kalan K-pop grubu BTS, iki yıllık pandemi arasından sonra ilk kez yüz yüze konser verdi. Grup üyelerinden Jin, "Hata yapmaktan korkuyorduk ama bu bizim daha çok çalışmamızı sağladı. Herkes ağlayacağını söylüyordu ama kimse ağlamadı" dedi.

İki yıl sonra ilk kez yüz yüze konser yapan K-pop’ın sevilen gurubu BTS üyelerinden itiraf: Ağlayacak gibi olduk

Güney Koreli pop grubu BTS, iki yıllık koronavirüs pandemisi arasından sonra ilk kez yüz yüze konser verdi. Los Angeles’ta sergilenecek olan konser 4 aşamadan oluşacak. Independent'in haberine göre, pazar günü gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan grubun 28 yaşındaki üyesi Jin, "Konserden önce hep kendi aramızda konuşuruz ve yeşil odada toplanırız. İlk şarkı olan On'u söylemeden önce herkes, 'Galiba ağlayacağım' demişti" ifadelerini kullandı. Jin, "Hata yapmaktan korkuyorduk ama bu bizim daha çok çalışmamızı sağladı. Herkes ağlayacağını söylüyordu ama kimse ağlamadı" dedi.

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“ÇOK GERGİNDİM, KORKUYORDUM”

BTS'in en sevilen üyelerinden biri olan 26 yaşındaki Jimin ise, “Çok gergindim, korkuyordum. Bugün daha rahat olacağım” dedi. Pop yıldızları gergin olmalarının yanında sahneye dönmekten mutlu olduklarını dile getirdi.

22 Kasım'da düzenlenen Amerikan Müzik Ödülleri'nde üç ödül birden kazanan BTS'in en genç üyesi, 24 yaşındaki Jungkook ise canlı konser vereceklerine bir süre inanamadığını söyledi. Jungkook konserler için gerekli enerjiyi Amerikan Müzik Ödülleri'nin verdiğini belirtti. Grubun Los Angeles’taki performansları 1-2 Aralık tarihlerinde de devam edecek.

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