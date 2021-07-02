Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Blackpink grubunun hikayesini anlatacak olan ‘Blackpink:The Movie’ filminin vizyon tarihi kesinleşti

Blackpink grubunun hikayesini anlatacak olan ‘Blackpink:The Movie’ filminin vizyon tarihi kesinleşti

02.07.2021 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Kore’nin dünyaca ünlü K-pop grubu Blackpink’in serüvenin beyaz perdeye taşınacağı geçtiğimiz haftalarda hayranlarına duyurulmuştu. Grubun beşinci yılına özel olarak çekimlerine başlanan ‘Blackpink:The Movie’ filminin vizyon tarihi 4 Ağustos 2021 olarak açıklandı.

Blackpink grubunun hikayesini anlatacak olan ‘Blackpink:The Movie’ filminin vizyon tarihi kesinleşti

Albümleri ve sahne şovlarıyal büyük bir hayaran kitlesine kavuşan Blackpink grubu, müzik sektörünün ardından sevenlerini mutlu edecek bir müjde verdi. Blackpink: The Movie filmi, K-Pop grubunun dört üyesi olan Lise, Jennie, Rose ve Jisoo’nun dünya çapında üne kavuşma serüvenlerini anlatacak. Grubun kuruluşunun beşinci yılını konu alan film, önceki dönemlere ait performanslar ve röportajlardan da kesitler sunacak.

Su Yee Jung ve Oh Yoon-Dong’un yönetmen koltuğuna oturacak olan film belgesel türünde olacak. ‘Blackpink:The Movie’ filminin vizyon tarihi ise 4 Ağustos 2021 olarak belirlendi.

Ünlü K-Pop grubunda şoke eden ayrılık! Blackpink dağılıyor mu?Ünlü K-Pop grubunda şoke eden ayrılık! Blackpink dağılıyor mu?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyanın en büyük toplu intiharı! Jonestown Katliamı olarak tarihe geçtiDünyanın en büyük toplu intiharı! Jonestown Katliamı olarak tarihe geçti
Kedi olmadığını görünce hemen telefona sarıldılarKedi olmadığını görünce hemen telefona sarıldılar
Hayatı bu filmle değişti! Hem güldürdü hem de ağlattıHayatı bu filmle değişti! Hem güldürdü hem de ağlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Evde üç babası var! Gerçek babasını 10 yaşında öğrendi

Evde üç babası var! Gerçek babasını 10 yaşında öğrendi

Dünyanın en büyük toplu intiharı! Katliam tarihe geçti

Dünyanın en büyük toplu intiharı! Katliam tarihe geçti

Antik Mısır’dan raflara! Vajinanın içine uygulanan tuhaf yöntem

Antik Mısır’dan raflara! Vajinanın içine uygulanan tuhaf yöntem

Hayatı bu filmle değişti! Hem güldürdü hem de ağlattı

Hayatı bu filmle değişti! Hem güldürdü hem de ağlattı

İlginizi Çekebilir

Aragorn değil Wolverine olacaktı

Aragorn değil Wolverine olacaktı

Göründüğünden çok farklı! Gerçeklik algısını yıktı

Göründüğünden çok farklı! Gerçeklik algısını yıktı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Scarlett Johansson’dan vazgeçemiyorlar

Scarlett Johansson’dan vazgeçemiyorlar

Üçüncü cinsiyeti resmen kabul ettiler

Üçüncü cinsiyeti resmen kabul ettiler

İnanılması zor hikaye! Hem cüce hem de dev olarak yaşadı

İnanılması zor hikaye! Hem cüce hem de dev olarak yaşadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.