Ünlü K-pop grubu BTS yeni bir Guinness rekoru kırdı

Güney Kore’de kurulduktan sonra tüm dünyada popülerleşen ve müzik listelerini altüst etmeyi başaran BTS grubu, bu yıl 34. kez düzenlenen Nickelodeon Çocukların Seçimi Ödülleri’nde üç ödül birden kazandı.

Independent Türkçe'nin Soompi'den aktardığı habere göre kazandığı ödüllerin ardından dünyaca ünlü K-pop grubu tarihi bir başarı elde ederek Guinness rekoru kırdı. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ödül töreninde farklı senelerde olmak üzere toplam 5 ödülü kucaklayan BTS, bir müzik grubunun elde ettiği en fazla sayıdaki Nickelodeon Çocukların Seçimi Ödülü sahipliği unvanını elinde bulunduruyor.

BTS, ilk olarak 2018 Favori Küresel Müzik Yıldızı kategorisindeki ödülüyle Nickelodeon Çocukların Seçimi Ödülü'nü evine götürmüştü. İki yıl sonrasında ise Favori Müzik Grubu Ödülü'ne layık görülmüştü. RM, Jin, Jimin, Suga, J-Hope, Jungkook ve V'den oluşan grup bu yıl ise Favori Müzik Grubu, Favori Küresel Müzik Yıldızı ve Dynamite şarkısıyla Favori Şarkı kategorilerindeki ödülleri almayı başardı.