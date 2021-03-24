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Ünlü K-pop grubu BTS yeni bir Guinness rekoru kırdı

Seray Üstün Seray Üstün
24.03.2021 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Kore’nin ünlü K-pop gruplarından biri olarak kabul edilen BTS, 34. kez düzenlenen Nickelodeon Çocukların Seçimi Ödülleri’nde üç ödüle layık görüldü. BTS’in bu başarısının ardından Guinness Dünya Rekorları'nın (Guinness World Records) sayfasında yapılan açıklamaya göre grup yeni bir rekora imza attı.

Ünlü K-pop grubu BTS yeni bir Guinness rekoru kırdı

Güney Kore’de kurulduktan sonra tüm dünyada popülerleşen ve müzik listelerini altüst etmeyi başaran BTS grubu, bu yıl 34. kez düzenlenen Nickelodeon Çocukların Seçimi Ödülleri’nde üç ödül birden kazandı.

Independent Türkçe'nin Soompi'den aktardığı habere göre kazandığı ödüllerin ardından dünyaca ünlü K-pop grubu tarihi bir başarı elde ederek Guinness rekoru kırdı. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ödül töreninde farklı senelerde olmak üzere toplam 5 ödülü kucaklayan BTS, bir müzik grubunun elde ettiği en fazla sayıdaki Nickelodeon Çocukların Seçimi Ödülü sahipliği unvanını elinde bulunduruyor.

BTS, ilk olarak 2018 Favori Küresel Müzik Yıldızı kategorisindeki ödülüyle Nickelodeon Çocukların Seçimi Ödülü'nü evine götürmüştü. İki yıl sonrasında ise Favori Müzik Grubu Ödülü'ne layık görülmüştü. RM, Jin, Jimin, Suga, J-Hope, Jungkook ve V'den oluşan grup bu yıl ise Favori Müzik Grubu, Favori Küresel Müzik Yıldızı ve Dynamite şarkısıyla Favori Şarkı kategorilerindeki ödülleri almayı başardı.

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Guinness Dünya Rekorları'nın (Guinness World Records) sayfasında yapılan duyuruya göre BTS bu başarıyla yeni bir rekora imza atmış oldu. BTS artık bahsi geçen organizasyonda, en fazla sayıda ödüle layık görülen müzik grubu unvanını da taşıyor.

BTS bugüne kadar 16 dünya rekoruna imza attı. Bunlar arasında YouTube'da 24 saatte en çok izlenen video, US Artist 100 listesinde bir numaraya çıkan ilk K-Pop grubu, TikTok'ta en kısa sürede bir milyon takipçiye ulaşan hesap, Güney Kore'nin en çok satan albümü gibi unvanlar bulunuyor. BTS grubunun başarılarının arkasında ise ‘Army’ olarak isimlendirilen hayran kitlesinin de büyük bir payı var. Çünkü hayran grubu BTS’in Twitter’da 24 saatte en çok kullanılan hashtag (etiket) rekorunu kırmasında büyük bir rol oynadı.

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kore
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