İkilinin aşkı akıllara William ve Kate’i getirdi! Kraliyet ailesinden: Asker üniformasıyla fotoğrafları dikkat çekti

Lady Louise Windsor’ın sevgilisi Felix da Silva-Clamp, St Andrews Üniversitesi’nin ordu yedek birimine katıldı. Bu durum, çiftin ilişkisinin iyice ciddileştiği şeklinde yorumlandı. İkili, Anma Günü’ndeki törene askerî üniformalarla birlikte katıldı.

SÜREKLİ BİRLİKTELER

22 yaşındaki Lady Louise, üniversitenin subay eğitim programında yer alıyor ve tören sırasında oldukça disiplinliydi. Son sınıfta okuyan Louise ile Felix’in iki yıldır yakın oldukları, birlikte tiyatro yaptıkları ve Felix’in onu her zaman desteklediği biliniyor.

ONLAR DA ÜNİVERSİTE ARKADAŞIYDI

Bu ilişki, insanların aklına üniversitede tanışan William ve Kate’i getirdi. Lady Louise ise kraliyet ailesinden olmasına rağmen sade yaşam tarzıyla halk arasında dikkat çekiyor.