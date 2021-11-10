İkinci Dünya Savaşı sırasında hava saldırısında kömürleşen kek kalıntısı bulundu

Arkeologlar ortaya çıkan kömürleşmiş kekin uzun bir süredir yenilebilir olmadığını ancak hâlâ bir kek olarak tanımlanabildiğini ifade etti. Kekin genel şekli üzerine araştırmalar yapan bilim insanları fındık dolguları, şekerli krema süslemelerindeki detayların ve hatta mumlu kağıt ambalajın, II. Dünya Savaşı hava saldırısı sırasında bir kömür parçasına döndükten sonra bozulmadan günümüze kadar ulaştığını açıkladı. Arkeologlar daha önce, uzun zaman önce yanmış yemeklerin kalıntılarını keşfettiler, ancak açıklamaya göre, bu kek kadar bütün halde ve iyi korunmuş yiyecekleri nadiren buluyorlar.

TARİHE BAŞKA BİR PENCERE SUNUYOR

Lübeck Tarihi Anıtları Koruma Kurumu Arkeoloji Bölümü başkanı Dirk Rieger, “28 Mart 1942 gecesi (ve 29 Mart sabahının erken saatlerine kadar), İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri, 1940’ta İngiltere’nin Coventry kentindeki Nazi saldırısına misilleme olarak tarihi bir şehir ve askeri bir hedef olmayan Lübeck’i bombaladı.” dedi.

Rieger, “Bu kek 80 yıl öncesine açılan bir pencere gibi. Kek nihayet halka açık teşhir için hazır olduğunda ve insanlar bu pencereden bakabildiklerinde, sadece savaşın yıkımını değil, aynı zamanda insanların sahip olduğu sevinci de görecekler. Bu bir aile kutlaması olduğu için müzik dinlediler, güzel bir fincan çay içmek istediler, bu keki yemek istediler. Bu savaş tarafından bir anda yok edilen mutlu bir andı.” diye konuştu.

Bombaların düştüğü sırada mahzeninin çöktüğünü tahmin ettiklerini belirten bilim insanları kekin bir şekilde ezilmekten kurtulduğunu ve alevlerin yoğun ısısı nedeniyle kömürleştiğini dile getirdi.



