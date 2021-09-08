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İkinci hamileliğini yaşayan ünlü modelden çıplak paylaşım!

08.09.2021 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci kez anne olmaya hazırlanan büyük beden model Ashley Graham, Instagram hesabının hikaye bölümünden göbeğinin görüntüsünü paylaştı. Graham'ın, fotoğraf esnasında çıplak olması dikkatlerden kaçmadı.

İkinci hamileliğini yaşayan ünlü modelden çıplak paylaşım!

33 yaşındaki ABD'li model Ashley Graham, ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşıyor. Güzel model, 14 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sık sık cesur paylaşımlar yapıyor. Graham bu defa, Instagram uygulamasının hikaye bölümünden paylaştığı göbek pozuyla adından söz ettirdi. Modelin, fotoğraf esnasında tamamen çıplak olması dikkat çekti. İşte o paylaşım:

İkinci hamileliğini yaşayan ünlü modelden çıplak paylaşım!

BEDEN OLUMLAMA HAREKETİNİN ÖNCÜSÜ

ABD'li model, kadınların kusurlarıyla barışmaları gerektiğini savunan beden olumlama hareketinin öncü isimleri arasında yer alıyor. Çatlakları ve kilolarıyla mutlu olduğunu her fırsatta dile getiren büyük beden model, kendi sosyal medya hesabından yaptığı filtresiz paylaşımlarla da hemcinslerinin takdirini topluyor.

İkinci hamileliğini yaşayan ünlü modelden çıplak paylaşım!

İTİRAFLARIYLA GÜNDEMİ KASIP KAVURUYOR

Geçmiş ilişkilerinde, yatağa girdiği için hep kaybettiğini söyleyen Graham, yaşadığı üzücü şeylerden sonra, evlenmeden önce cinsel ilişkiye girmeme kararı aldığını itiraf etmişti. 2010 yılında yönetmen Justin Ervin'le dünyaevine giren yıldız, evlilik öncesi cinsel ilişkiye girmeme kuralını, kocasıyla sevgili olduğu dönem de uyguladığını belirtmişti.

İkinci hamileliğini yaşayan ünlü modelden çıplak paylaşım!

ASHLEY GRAHAM KİMDİR?

Ashley Graham, 30 Ekim 1987 tarihinde ABD'de doğdu. 8 yaşındayken ailesiyle birlikte Lincoln, Nebraska'ya taşınan Ashley Graham'a çocukken Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Disleksi teşhisi konuldu.

İkinci hamileliğini yaşayan ünlü modelden çıplak paylaşım!

Ashley Graham, 2001 yılında katıldığı bir model kongresinden sonra Wilhelmina Modelleri ile bir anlaşma imzaladı. 2003 yılında Ford Modelleriyle bir anlaşma imzalayan Ashley Graham, kariyerinin ilk yıllarında YM dergisinde yer aldı. 2007 yılında Vogue dergisine çıktı. Glamour Ekim 2009 sayısında yayınlanan "These Bodies are Beautiful at Every Size" makalesinde Kate Dillon Levin , Amy Lemons , Lizzie Miller, Crystal Renn, Jennie Runk gibi büyük beden modellerle birlikte yer aldı.

İkinci hamileliğini yaşayan ünlü modelden çıplak paylaşım!

Graham, 2010 yılında tartışmalı bir Lane Bryant TV reklamında yer aldı. Reklam, YouTube'da 800.000'den fazla görüntülendi ve The Huffington Post ve New York Post gibi haber kuruluşlarında yer aldı.Aralık 2010'da Graham, Bust dergisinin bir başyazısında da adından söz edildi.

İkinci hamileliğini yaşayan ünlü modelden çıplak paylaşım!


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Model Ashley Graham
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