İkinci kattan düşen bebeği tek eliyle yakaladı!

Çin’de bir binada çıkan yangın koridora yayılıp çıkışları kapatınca, kucağında bebeğiyle mahsur kalan anne yangından korunmak için pencere kenarına oturup, yardım bekledi.
GÖREN YARDIMA KOŞTU
Bu sırada binadan çıkan dumanları ve kadını kucağındaki bebeğiyle pencere kenarında görenler, hemen yardıma koştu. Görgü tanıklarından biri tarafından kayda alınan görüntülerde, yardıma koşanların binanın girişine park ettikleri kamyonetin üzerine çıkıp, binanın ilk katında yer alan çıkıntının üzerinden anne ve bebeğine ulaşmaya çalıştıkları görülüyor.
MONTUN İÇİNDEN KAYDI
Daha sonra kadın montundan tuttuğu bebeği aşağı sarkıttığı sırada, bebek bir anda montun içinden kayıyor.
TEK ELİYLE YAKALADI
Binanın ilk katında bulunan balkonun kenarından kadına yardım etmeye çalışan adam ise tek eliyle düşen bebeği yakalamayı başarıyor.
Olay sonra yetkililerin yaptığı açıklamaya da itfaiye ekiplerinin yangını söndürdüğü, yangında binanın ikinci katından düşmek üzereyken son anda kurtarılan bebek de dâhil kimsenin yaralanmadığı belirtildi. (DHA)
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