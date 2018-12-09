İkinci kez askere çağrıldı, hikayesi herkesi şaşırttı!

Iğdır'da 3 çocuk babası Mustafa Tokuş, öz annesinin imam nikahlı olduğunu, babası tarafından resmi nikahlı üvey annesi üzerine kayıt ettirildiğini belirtti. Tokuş, “babam zamanında yedi evlilik yapmış. Beş imam, iki resmi nikahlı olmak üzere toplam yedi karısı olmuş. Babam bu evlilikler içinde resmi nikahlı karısı olan Güllü ile evleniyor. Belli bir zaman geçtikten sonra Güllü ile boşanmadan benim öz annem olan Seyran’la evleniyor. Bir süre beraber yaşadıktan sonra ben dünyaya geliyorum. Dünyaya geldikten sonra öz anneme resmi nikahı olmadığı için, beni resmi nikahlı eşi olan Güllü’nün üzerine kaydediyor. Daha sonra Güllü’yü boşadıktan sonra belli bir süre öz annem Seyran’la yaşamaya devam ediyor. Öz annem olan Seyran’dan da boşanarak bu sefer İpek annem ile evleniyor. Daha önce boşandığı Güllü annemin üzerindeki kaydı silmeden, beni İpek annemin üzerine kaydediyor. Durum böyle olunca nüfusta iki tane Mustafa görünüyor. Kayıtta iki Mustafa göründüğü için ben bu sefer asker kaçağı olarak görünüyorum. Babamın yaptığı yedi evlilik içinde bir tek Mustafa benim. Eskiden babamın yaptığı hatalardan dolayı kayıtta iki Mustafa görünüyor” dedi.

'BENDEN BAŞKA MUSTAFA YOK'



1978 doğumlu olduğunu belirten Tokaş, “1998 yılının 8’ci ayında Bilecik 9. Jandarma Er. Eğitim Alay Komutanlığı 8. Bölükte, 1978/3 tertip olarak acemi birliğine gittim. Acemi birliğimi tamamladıktan sonra, usta birliğim için Siirt Şirvan Hürmüz karakolunda Jandarma komando olarak askerlik görevimi 2 bin yılında tamamladım. Benim orada arkadaşlarım, anılarım ve çektirdiğim fotoğraflarım var. Şuanda bile asker arkadaşlarım ile konuşuyorum. Asker kaçağı göründüğüm ve bu olayın düzelmesi için Milli Savunma Bakanlığı ve Nüfus müdürlüğüne dava açtım. Askerliğini yapmamış ve askerliğe gideceksin diye mahkemeden ret kararı aldım. Ben askerliğimi yaptım delillerim var. Evimden dışarıya çıkamıyor, çocuklarımla ilgilenip onları hastaneye veya her hangi bir yere götüremiyorum. Kızım hasta Erzurum’a götürmem lazım götüremiyorum. Eşim okuma yazma bilmediği için götüremiyor. Ben evde mahkum ve mağdurum. Yetkililerin bu işe bir el atmalarını istiyorum” şeklinde konuştu. 'BABAMLA BİR YERE GİDEMİYORUM'