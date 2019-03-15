İkinci şans! Hande Doğandemir ve Engin Öztürk kaldığı yerden devam...

Yıllar sonra Kanal D’nin iddialı yapımları arasında yer alan “Yüzleşme” dizisinde buluşan Engin Öztürk ve Hande Doğandemir, dizi setinde yakınlaştı. Antalya'daki çekimlerde sürekli birlikte vakit geçiren Doğandemir ile Öztürk'ün samimiyeti geçtiğimiz günlerdeki dizinin tanıtım davetinde de dikkatlerden kaçmadı.

İLK ADIMI HANDE ATTI

“Seyhan Erdağ ile Kulaktan Kulağa” programının iddiasına göre ilişkinin yeniden başlamasına da Doğandemir'in ısrarı etkili oldu.

Engin Öztürk, kalbinin kapılarını eski sevgilisi Hande Doğandemir'e bir kez daha açtı.





