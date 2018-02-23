İkisi bir araya geldi; gülmekten kırıldılar

İki aynı mayo iki farlı beden... İşte Lawrence ile Agdal'ın renkli çekimi...
Keyifleri yerinde...
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Büyük beden model olarak adını duyuran Iskra Lawrence ile podyumun en ince ve uzun modellerinden Nina Agdal, aynı firmanın tanıtım yüzü oldu.
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Lawrence ile Agdal, aynı renk ve biçimde mayolar giyerek katalog çekimi için objektif karşısına geçti. İki modelin görev aldığı bu çekimde neşeli anlar yaşandı.
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Agdal ve Lawrence, sık sık birbirleriyle şakalaşarak çekim ekibini de kahkahalara boğdu.
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İşte Meksika'nın Tulum kentindeki plajda yapılan o neşeli çekimin kamera arkasından yansıyanlar.
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