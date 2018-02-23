MAGAZİN

İkisi bir araya geldi; gülmekten kırıldılar

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.02.2018 10:00 | Son Güncelleme

Biri büyük beden model diğeri podyumların en zayıf ve en uzun modeli... İkisi bir araya geldi...

İki aynı mayo iki farlı beden... İşte Lawrence ile Agdal'ın renkli çekimi...

Keyifleri yerinde...

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Büyük beden model olarak adını duyuran Iskra Lawrence ile podyumun en ince ve uzun modellerinden Nina Agdal, aynı firmanın tanıtım yüzü oldu.
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Lawrence ile Agdal, aynı renk ve biçimde mayolar giyerek katalog çekimi için objektif karşısına geçti. İki modelin görev aldığı bu çekimde neşeli anlar yaşandı.
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Agdal ve Lawrence, sık sık birbirleriyle şakalaşarak çekim ekibini de kahkahalara boğdu.
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İşte Meksika'nın Tulum kentindeki plajda yapılan o neşeli çekimin kamera arkasından yansıyanlar.
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