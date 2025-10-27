İkisinin de hayatı değişti: Hayatı resmen çalınmış! Her şey bir sigara izmaritiyle ortaya çıktı

Japonya’da yoksulluk içinde bir ömür geçiren kamyon şoförü, 60 yaşına geldiğinde hayatını tamamen değiştiren bir gerçekle yüzleşti. Tokyo’daki San-ikukai Hastanesi, 1953 yılında iki bebeği doğumdan hemen sonra yanlışlıkla birbirine karıştırmıştı. Biri varlıklı bir ailenin çocuğuyken, diğeri yoksul bir eve verilmişti.

Gerçek, tam 60 yıl sonra ortaya çıktı ve mahkeme, hastanenin ağır ihmali nedeniyle mağdur şoföre 38 milyon yen (yaklaşık 250 bin dolar) tazminat ödenmesine karar verdi.

SİGARA İZMARİTİ HER ŞEYİ ORTAYA ÇIKARDI

Olay, zengin ailenin çocukları arasında yaşanan miras kavgası sonrası gün yüzüne çıktı. Ailenin küçük oğlu, ağabeyinin davranışlarından şüphelenince, annesinin yıllar önce söylediği “hemşire bebeğin kıyafetlerini karıştırmıştı” sözlerini hatırladı.

Gerçeği öğrenmek için ağabeyinin attığı sigara izmaritini gizlice DNA testine gönderdiler. Test sonucunda, ağabeyin aslında aileyle hiçbir biyolojik bağı olmadığı ortaya çıktı.

Hastane kayıtları incelendiğinde, gerçek çocuğun Tokyo’da yaşayan bir kamyon şoförü olduğu belirlendi. Üstelik iki bebeğin doğumu arasında sadece 13 dakika fark vardı.

YOKSULLUK İÇİNDE GEÇEN BİR ÖMÜR

Gerçek ailesinden koparılan çocuk, hayatı boyunca yoksullukla mücadele etti. Babasını henüz iki yaşındayken kaybetti, elektrikli cihazı bile olmayan bir evde büyüdü. Küçük yaşlardan itibaren okuldan arta kalan zamanlarda yarı zamanlı işlerde çalışarak ailesine destek oldu.