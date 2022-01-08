Köpek gibi davranan Jenna Phillips servet kazanıyor! Sokakta ‘köpek kavgasına’ karıştı, görenler şoke oldu

Gözlükçülük mesleğini bırakarak profesyonel bir köpek oyuncusuna dönüşen Phillips sosyal medyada popüler olmayı başardı. Teksas’ta yaşayan Phillips çocukluğundan beri dört ayaklı hayvan dostlarıyla arasında güçlü bir bağı olduğunu dile getirdi. Küçüklüğünden beri kendisini köpek gibi hissettiğini belirten Phillips büyüdükçe hayat şartlarını o şekilde yeniden dizayn etti.

Chicago’da evcil hayvan rolü yapan bir grup insanla tanıştıktan sonra hayatını artık bir köpek olarak geçirmek istediğine karar verdi. Yavru köpek gibi devam ettiği hayatından kesitleri sosyal medya hesabından sunan Phillips son gönderisinde sınırları zorladı.

MİLYONLARCA İZLENDİ

21 yaşındaki sosyal medya fenomeni dışarıda gezintiye çıktığı sırada başka bir köpek taklidi yapan insanla karşılaştı. Birbirleriyle ilk başta sadece bakışın ikili sonrasında ise havlamaya başladı. Çevrelerindeki insanların şaşkın bakışlarına rağmen kavgalarını sürdüren kızların gönderisi 9 milyondan fazla izlendi.



