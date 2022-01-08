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  4. Köpek gibi davranan Jenna Phillips servet kazanıyor! Sokakta ‘köpek kavgasına’ karıştı, görenler şoke oldu

Köpek gibi davranan Jenna Phillips servet kazanıyor! Sokakta ‘köpek kavgasına’ karıştı, görenler şoke oldu

08.01.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada popüler olan Jenna Phillips isimli bir kadın köpek taklidi yaparak ayda 6 haneli rakamlar kazandığı belirtti. Köpek gibi yaşadığı ve davrandığı anları sosyal medya hesabından paylaşan Phillips’in son paylaşımı herkesi şaşırttı. Halka açık bir yerde tasmayla gezdirilen Phillips, başka bir köpek gibi davranan insanla karşılaşınca kavga etmeye başladı. Yoldan geçenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Köpek gibi davranan Jenna Phillips servet kazanıyor! Sokakta ‘köpek kavgasına’ karıştı, görenler şoke oldu

Gözlükçülük mesleğini bırakarak profesyonel bir köpek oyuncusuna dönüşen Phillips sosyal medyada popüler olmayı başardı. Teksas’ta yaşayan Phillips çocukluğundan beri dört ayaklı hayvan dostlarıyla arasında güçlü bir bağı olduğunu dile getirdi. Küçüklüğünden beri kendisini köpek gibi hissettiğini belirten Phillips büyüdükçe hayat şartlarını o şekilde yeniden dizayn etti.

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Chicago’da evcil hayvan rolü yapan bir grup insanla tanıştıktan sonra hayatını artık bir köpek olarak geçirmek istediğine karar verdi. Yavru köpek gibi devam ettiği hayatından kesitleri sosyal medya hesabından sunan Phillips son gönderisinde sınırları zorladı.

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MİLYONLARCA İZLENDİ

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21 yaşındaki sosyal medya fenomeni dışarıda gezintiye çıktığı sırada başka bir köpek taklidi yapan insanla karşılaştı. Birbirleriyle ilk başta sadece bakışın ikili sonrasında ise havlamaya başladı. Çevrelerindeki insanların şaşkın bakışlarına rağmen kavgalarını sürdüren kızların gönderisi 9 milyondan fazla izlendi.

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