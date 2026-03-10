Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)

Sultan Oğuz

Yazarın Diğer Yazıları
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Köşe Yazıları

İklim krizi 101: Geri Besleme Döngüsü

Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğadaki var olan dengeye dışarıdan müdahale ettiğimizde ve onu kaldırabileceğinden fazla oranda değiştirdiğimizde kontrol edemediğimiz tepkilerle karşılaşabiliyoruz. Bu yüzden iklim krizini kendi kendini besleyen bir süreç olarak onu hızlandıran geri besleme döngüleri ve geri dönüşü olmayan kritik eşikleri ele alacağız.

Sultan Oğuz

Geri Besleme Döngüsü nedir?

İklim krizi 101: Geri Besleme Döngüsü 1

İklim geri besleme döngüsü, iklimdeki bir değişikliğin daha fazlasını tetiklemesi ve zamanla kendini güçlendiren bir zincirleme reaksiyonla ortaya çıkarmasını ifade ediyor. Yani tek mesele atmosfere saldığımız karbon değil, bunun ek ısınma yaratmaya başlaması.

Zincirleme etki: Buzulların erimesi

İklim krizi 101: Geri Besleme Döngüsü 2

Bu döngünün en net örneği olarak buzulları verebiliriz. Buzlar eridiklerinde yerlerini denizlere bırakırlar. Buzun yansıtıcı etkisi yerini ısıyı emen koyu renge bıraktığında, denizler daha çok ısınır ve bu da daha fazla buzulun erimesine yol açar. Yani zincirdeki bir halkanın bozulması diğerini de doğrudan tetikleyerek bu olumsuz etkiyi büyütür.

Neden bu kadar acil?

İklim krizi 101: Geri Besleme Döngüsü 3

Bilim insanlarının ısrarla bahsettiği 1,5°C sınırı aslında kritik eşikleri tetiklememek için çizilmiş bir sınır. Çünkü bu sıcaklık artışını kontrol altında tutamazsak sadece biz değil doğanın kendisi de kendini ısıtan bir sürece girebilir. Bu da tıpkı Amazon ormanlarının karbon kaynağına dönüşmesi gibi kontrol edemediğimiz değişimlerin yaşanmasına yol açabilir.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Yazarlarımız

Nilgün Arabacı

Nilgün Arabacı

Yorgunluğunuzun nedeni D vitamini eksikliği olabilir Son yazıları İncele

Diğer Haberler

Yorgunluğunuzun nedeni D vitamini eksikliği olabilir

Yorgunluğunuzun nedeni D vitamini eksikliği olabilir

Kolesterol sessizce damarları tıkıyor

Kolesterol sessizce damarları tıkıyor

Kaybedilen her dakika milyonlarca beyin hücresinin kaybı demek

Kaybedilen her dakika milyonlarca beyin hücresinin kaybı demek

Kalp krizi belirtileri: Bazen bir mide bulantısı, bazen soğuk terleme...

Kalp krizi belirtileri: Bazen bir mide bulantısı, bazen soğuk terleme...

Mutfaktaki sessiz tehlike: İşlenmiş gıdalar

Mutfaktaki sessiz tehlike: İşlenmiş gıdalar

Bedenimiz konuşur, biz ne kadar dinliyoruz?

Bedenimiz konuşur, biz ne kadar dinliyoruz?

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.