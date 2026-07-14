İklim krizinde ulusal iklim taahhütleri: NDC

NDC nedir?

NDC, UNFCCC çatısındaki tarafların 2015'te imzalanan Paris Anlaşması kapsamında belirlenen hedefler için ne gibi adımlar atacağını ortaya koyar. Bunlardan başlıcaları küresel sıcaklıkta 1,5°C sınırını korumak, küresel anlamda karbon nötr için sera gazı emisyonlarını azaltmak ve kuraklık ile deniz seviyesinin yükselmesi gibi değişimler için direnç oluşturmak. Her ülkenin kendi kaynakları çerçevesinde hazırlanan bu planlar, beş yılda bir COP zirvelerinde ele alınıyor.

İklim kriziyle mücadelede NDC neden önemlidir?

İklim kriziyle mücadele Paris Anlaşması gibi küresel hedefler büyük önem taşısa da planlamaların karşılık bulduğu nokta ulusal planlamalar oluyor. Bu noktada devreye giren NDC'ler ise ülkelerin somut hedef ve önlemlerini görmede önemli bir yere sahip. Küresel yönlendirmelerle desteklenmesiyle NDC'ler sadece Ulusal Adaptasyon Planlarında (NAP) değil, iklim ve kalkınma hedeflerine ulaşma bağlamında çift yönlü ilişkiyi destekler nitelikte.

NDC planlamaları yeterli mi ve ülkeler NDC planlarına neleri dahil etmeli?

UNFCCC tarafları 2015'te imzalanan Paris Anlaşması ile birlikte iklim politikaları açısından önemli adımlar attılarsa da son yıllardaki saptanan sıcaklıkların 1,5°C sınırını aştığını gösteren verilerle NDC'lerin iklim kriziyle mücadelede denk bir yol haritası çizmediğini gösteriyor. Bu nedenle bu yılki COP zirvesinde ülkelerin NDC 3.0 ulusal iklim planlarına 1,5°C ile uyumlu net sıfır emisyon planları sunmaları, kilit sektörler ile aşırı hava olayları için daha güçlü önlemler almaları gibi çeşitli eylem planlarını dahil etmesi 2050 hedefleri doğrultusunda bir gereklilik haline geldi.