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Sultan Oğuz

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İklim krizinde ulusal iklim taahhütleri: NDC

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Günümüzde iklim değişikliğinin yarattığı etkileri görmemek imkansız. Yüksek sıcaklık artışlarından orman yangınlarına kadar pek çok krizin toplulukları ve ekosistemleri sarsmaya devam etmesi küresel anlamdaki çabaların yeterli olmadığını gösteriyor. Her geçen gün daha sürdürülebilir çözümler üretmeye teşvik eden Ulusal Katkı Beyanları ise ülkelerin iklim kriziyle mücadelede nasıl bir yol izleyeceklerini gösteren önemli detaylar sunuyor. Peki, NDC'ler nedir ve neden kritik bir öneme sahipler?

Sultan Oğuz

NDC nedir?

İklim krizinde ulusal iklim taahhütleri: NDC 1

NDC, UNFCCC çatısındaki tarafların 2015'te imzalanan Paris Anlaşması kapsamında belirlenen hedefler için ne gibi adımlar atacağını ortaya koyar. Bunlardan başlıcaları küresel sıcaklıkta 1,5°C sınırını korumak, küresel anlamda karbon nötr için sera gazı emisyonlarını azaltmak ve kuraklık ile deniz seviyesinin yükselmesi gibi değişimler için direnç oluşturmak. Her ülkenin kendi kaynakları çerçevesinde hazırlanan bu planlar, beş yılda bir COP zirvelerinde ele alınıyor.

İklim kriziyle mücadelede NDC neden önemlidir?

İklim krizinde ulusal iklim taahhütleri: NDC 2

İklim kriziyle mücadele Paris Anlaşması gibi küresel hedefler büyük önem taşısa da planlamaların karşılık bulduğu nokta ulusal planlamalar oluyor. Bu noktada devreye giren NDC'ler ise ülkelerin somut hedef ve önlemlerini görmede önemli bir yere sahip. Küresel yönlendirmelerle desteklenmesiyle NDC'ler sadece Ulusal Adaptasyon Planlarında (NAP) değil, iklim ve kalkınma hedeflerine ulaşma bağlamında çift yönlü ilişkiyi destekler nitelikte.

NDC planlamaları yeterli mi ve ülkeler NDC planlarına neleri dahil etmeli?

İklim krizinde ulusal iklim taahhütleri: NDC 3

UNFCCC tarafları 2015'te imzalanan Paris Anlaşması ile birlikte iklim politikaları açısından önemli adımlar attılarsa da son yıllardaki saptanan sıcaklıkların 1,5°C sınırını aştığını gösteren verilerle NDC'lerin iklim kriziyle mücadelede denk bir yol haritası çizmediğini gösteriyor. Bu nedenle bu yılki COP zirvesinde ülkelerin NDC 3.0 ulusal iklim planlarına 1,5°C ile uyumlu net sıfır emisyon planları sunmaları, kilit sektörler ile aşırı hava olayları için daha güçlü önlemler almaları gibi çeşitli eylem planlarını dahil etmesi 2050 hedefleri doğrultusunda bir gereklilik haline geldi.

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