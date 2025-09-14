İlanı gören inanamazken o görür görmez başvurdu... Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Moskova’da yaşayan 26 yaşındaki Katrina, konser bileti almak için para ararken sosyal medyada karşısına çıkan “100 bin ruble karşılığında ruh satın alınır” ilanına başvurdu. Teklifi kabul eden genç kadın, karşılığında popüler “Labubu” koleksiyon bebeklerini ve konser biletini aldı.

"RUHUMUN KADERİNİ YENİ SAHİBİNE BIRAKTIM"

Telegram kanalı Mash’a konuşan Katrina, “Ruhumun başına ne geleceğini umursamıyorum. Kaderi artık yeni sahibinin takdirinde” dedi.

Olayın büyümesi üzerine Rus Ortodoks Kilisesi açıklama yaptı. Kilise, genç kadının davranışını “günah” olarak niteleyerek, onun “kötülüğün tarafını seçtiğini” söyledi. Kilise ayrıca Katrina’ya bir kilise psikiyatristinden yardım almasını tavsiye etti.

SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

Ruh satın almak için ilan veren Dmitri isimli kişi ise ilanı “şaka amaçlı” yayınladığını belirtti. Ancak olay, sosyal medyada kısa sürede yayılarak ülke çapında tartışma konusu haline geldi.