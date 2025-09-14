Mynet Trend

İlanı gören inanamazken o görür görmez başvurdu... Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Moskova’da yaşayan genç bir kadın, konser bileti ve pelüş bebek alabilmek için 100 bin ruble karşılığında ruhunu sattı. Olay sosyal medyada büyük tepki çekti.

İlanı gören inanamazken o görür görmez başvurdu... Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!
Çiğdem Sevinç

Moskova’da yaşayan 26 yaşındaki Katrina, konser bileti almak için para ararken sosyal medyada karşısına çıkan “100 bin ruble karşılığında ruh satın alınır” ilanına başvurdu. Teklifi kabul eden genç kadın, karşılığında popüler “Labubu” koleksiyon bebeklerini ve konser biletini aldı.

İlanı gören inanamazken o görür görmez başvurdu... Konser bileti ve Labubu bebekler için ruhunu sattı! 1

"RUHUMUN KADERİNİ YENİ SAHİBİNE BIRAKTIM"

Telegram kanalı Mash’a konuşan Katrina, “Ruhumun başına ne geleceğini umursamıyorum. Kaderi artık yeni sahibinin takdirinde” dedi.

İlanı gören inanamazken o görür görmez başvurdu... Konser bileti ve Labubu bebekler için ruhunu sattı! 2

Olayın büyümesi üzerine Rus Ortodoks Kilisesi açıklama yaptı. Kilise, genç kadının davranışını “günah” olarak niteleyerek, onun “kötülüğün tarafını seçtiğini” söyledi. Kilise ayrıca Katrina’ya bir kilise psikiyatristinden yardım almasını tavsiye etti.

İlanı gören inanamazken o görür görmez başvurdu... Konser bileti ve Labubu bebekler için ruhunu sattı! 3

SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

Ruh satın almak için ilan veren Dmitri isimli kişi ise ilanı “şaka amaçlı” yayınladığını belirtti. Ancak olay, sosyal medyada kısa sürede yayılarak ülke çapında tartışma konusu haline geldi.

