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İlayda Akdoğan koronavirüs yüzünden İran'da mahsur kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2020 13:59 | Son Güncelleme

Star TV ekranlarında yayınlanan Dolunay, Ottoman Rising, Mustang ve Masallardan Geriye Kalan gibi projelerde rol alan genç oyuncu İlayda Akdoğan gittiği İran'da koronavirüs (corona virüs) nedeniyle mahsur kaldı.

İlayda Akdoğan koronavirüs yüzünden İran'da mahsur kaldı

Genç oyuncu İlayda Akdoğan İranlı basketbolcu sevgilisi Roham Kabir'i görmeye Tahran'a gitti. 21 yaşındaki oyuncu, İran’daki basketbolcu salgınından sonra uçuşlar iptal edilince ülkede mahsur kaldı.

Akdoğan, uçaktan indikten kısa bir süre sonra ülkede corona virüs vakaları ortaya çıktı. Peşinden ölüm haberleri de gelince, ünlü oyuncu paniğe kapıldı. Akdoğan, hemen uçağa binip Türkiye'ye gelmeye çalıştı ancak karşılıklı uçak seferleri iptal edilince dönemedi.

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Akdoğan, İranlı sevgilisinin evinden paylaştığı karelerden birine "Karantinadayız" notunu düştü.

Akdoğan, bir hayranının "Kalkıp ülkene gitsene. Deli misin ya. Her gün daha kötü olacak" şeklindeki mesajını ise "Ben de günlerdir keyfimden buradayım zaten. Sabır sabır yaa sabır" sözleriyle yanıtladı.

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Anahtar Kelimeler:
İlayda Akdoğan, koronavirüs,

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