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  4. İlayda Alişan sevgilisi Oğulcan Engin'in davetine tarzıyla damga vurdu! Diz altı çorabı, mini eteği ve sütyen kombini olay oldu

İlayda Alişan sevgilisi Oğulcan Engin'in davetine tarzıyla damga vurdu! Diz altı çorabı, mini eteği ve sütyen kombini olay oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
19.09.2024 09:04
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Bir süredir Seda Sayan ve Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşayan İlayda Alişan son olarak sevgilisinin davetinde boy gösterdi. Diz altı çorabı, mini eteği ve sütyen gömlek kombini ile davete damga vuran İlayda Alişan'a bir bakan bir daha baktı.

İlayda Alişan sevgilisi Oğulcan Engin'in davetine tarzıyla damga vurdu! Diz altı çorabı, mini eteği ve sütyen kombini olay oldu

MYNET-Benim Adım Gültepe, Çukur, Masumiyet, Kırmızı Oda, Seversin ve son olarak Ateş Kuşları dizisinde rol alan güzel oyuncu İlayda Alişan bir süredir ünlü sanatçı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşıyor.

Zaman zaman sevgilisi ile sosyal medyadan paylaşımlar yapan İlayda Alişan son olarak katıldığı bir davette 'düğün ne zaman?' sorusuna 'Küçüğüm daha. Henüz erken' yanıtını vermişti.

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TARZI HİÇ BEĞENİLMEDİ

Ünlü isim şimdi de sevgilisinin davetinde boy gösterdi. Geceye diz altı çorabı, mini eteği ve sütyen gömlek kombini ile damga vuran İlayda Alişan'ın bu tarzı hiç beğenilmedi.

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YORUM YAĞDI

Oldukça cesur bir kombin yapan İlayda Alişan'a sosyal medyada; 'bunlar giyinmeyi neden bilmiyorlar', 'gözüm kanadı', 'hiç olmamış' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Oğulcan Engin Seda Sayan İlayda Alişan
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