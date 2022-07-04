İlayda Şeker'den İsmail Balaban'a aşk dolu mesaj: Sen iyi bir eşsin iyi ki sensin!

Survivor şampiyonu güreşçi İsmail Balaban ile yarışmada tanışarak aşk yaşamaya başlayan İlayda Şeker aşk paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Survivor yarışmasında arkadaş olduktan sonra arkadaşlıkları aşka dönüşen İlayda ve İsmail Balaban'ın sosyal medya paylaşımları sık sık gündem oluyor.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde şampiyon olamayan İsmail Balaban'a en büyük destek sevgilisinden geldi.

İlayda Şeker paylaşımında "Senin için söyleyebileceğim bir tek şey var o da iyi ki... İyi ki sensin İsmailim. Sen bizim gururumuzsun. Sen savaşçısın, emeksin, sen hayırlı bir evlatsın, sen iyi bir eşsin. İyi ki sensin" dedi.





