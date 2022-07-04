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  4. İlayda Şeker'den İsmail Balaban'a aşk dolu mesaj: Sen iyi bir eşsin iyi ki sensin!

İlayda Şeker'den İsmail Balaban'a aşk dolu mesaj: Sen iyi bir eşsin iyi ki sensin!

04.07.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yarı final mücadelesinde 26 yaşındaki Cengizhan Şimşek'e mağlup olan İsmail Balaban şampiyonluk hayaline veda etti. Balaban ile Survivor yarışmasında tanışıp ardından aşk yaşamaya başlayan İlayda Şeker ise sevgilisine aşk dolu bir mesaj yazdı. İlayda Şeker'in notu sosyal medyada gündem oldu.

İlayda Şeker'den İsmail Balaban'a aşk dolu mesaj: Sen iyi bir eşsin iyi ki sensin!

Survivor şampiyonu güreşçi İsmail Balaban ile yarışmada tanışarak aşk yaşamaya başlayan İlayda Şeker aşk paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Survivor yarışmasında arkadaş olduktan sonra arkadaşlıkları aşka dönüşen İlayda ve İsmail Balaban'ın sosyal medya paylaşımları sık sık gündem oluyor.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde şampiyon olamayan İsmail Balaban'a en büyük destek sevgilisinden geldi.

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İlayda Şeker paylaşımında "Senin için söyleyebileceğim bir tek şey var o da iyi ki... İyi ki sensin İsmailim. Sen bizim gururumuzsun. Sen savaşçısın, emeksin, sen hayırlı bir evlatsın, sen iyi bir eşsin. İyi ki sensin" dedi.
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Anahtar Kelimeler:
İsmail Balaban
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Kırkpınar'da mağlup oluş nedeni ortada.

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