İlayda Şeker itiraf etti! İsmail Balaban'a bakın ne zaman aşık olmuş

Survivor şampiyonu İsmail Balaban ile kısa süre önce evlenen İlayda Şeker sosyal medyayı aktif kullanıyor. İki düğün yapıp Dubai'ye balayına giden çift daha sonra yuvalarına döndü

Sosyal medyadan sık sık soru-cevap yapan eski yarışmacı İlayda Şeker Balaban takipçilerinden gelen sorulara yanıt verdi.

İlayda Şeker bir takipçisinin "İsmail'e aşık olduğunu ilk ne zaman fark ettin?" sorusunu yanıtladı.

KAŞI PATLAYINCA ÇOK ETKİLENMİŞ

Eski yarışmacı Şeker kocasıyla ilgili şu itirafı yaptı: Geçen sene Elmalı güreşlerinde İsmail'in kaşı paylamıştı iki kere orada aşık oldum çok etkilenmiştim.

