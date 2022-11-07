İlayda Şeker ve İsmail Balaban arabada gerildi! "Hiçbir şeyimi saklamam ama..."

Survivor 2021'in şampiyonu İsmail Balaban yarışmada özel hayatıyla da dikkat çekiyordu. Yarışma sırasında nişan atan Balaban yarışma sonrasındaİlayda Şeker ile aşk yaşamaya başladı.

Uzun süredir birlikte olan çift şu sıralar evlilik hazırlığında. İkilinin yaptıkları paylaşımları da ilişkileri kadar merak ediliyor. İlayda Şeker son olarak sevgilisiyle arabada giderken bir video paylaştı.

Şeker konuşmasında "Çok komik bir şey söyleyeceğim normalde İsmail'den hiçbir şeyimi saklamam o da benden saklamaz ama arkadaşıma söz verdim bir şeyi ona anlatmadım. İsmail bana küstü" diyerek güldü.

Ancak o anlarda İsmail Balaban biraz gerildi ve "Küstüğümü nereden çıkardın? Neye dayanarak..." deyince İlayda da "Benimle konuşmuyorsun trip atıyorsun" dedi.

Çift kısa süreli bir gerilim yaşadı ve İlayda Şeker gülerek sevgilini ekrana oynamakla suçladı.

