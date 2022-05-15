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  4. İlayda Şeker ve İsmail Balaban'dan aşk pozu! Aleyna Çalışkan ve Demet Akalın hemen yorum yaptı

İlayda Şeker ve İsmail Balaban'dan aşk pozu! Aleyna Çalışkan ve Demet Akalın hemen yorum yaptı

15.05.2022 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor sonrası cesur pozlarıyla çok konuşulan İlayda Şeker gönlünü İsmail Balaban'a kaptırmıştı. İsmail Balaman ile aşk yaşamaya başlayıp pozlarını silen Survivor İlayda'dan aşk pozu geldi. Aşk pozuna Aleyna Çalışkan ve Demet Akalın hemen yorum yaptı.

İlayda Şeker ve İsmail Balaban'dan aşk pozu! Aleyna Çalışkan ve Demet Akalın hemen yorum yaptı

Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban ve İlayda Şeker'in yarışmadaki arkadaşlığı aşka dönüştü. Survivor sonrası cesur pozlarıyla konuşulan İlayda Şeker İsmail Balaban ile aşkını ilan ettikten sonra, iddialı paylaşımlarını sildi. Şimdi sık sık aşk pozlarını paylaşan İlayda Şeker'den yeni poz geldi.

İsmail Balaban ile düğüne katılan Survivor İlayda düğünden bir kareyi paylaşınca ünlü isimlerden de yorum yağdı. Survivor yarışmacısı Aleyna Çalışkan "Dünyanın en güzel çifti" derken Demet Akalın ise "Özledim şekerler sizi be" dedi.

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İlayda Şeker ise ünlü şarkıcıya "Bugün kulağını çınlattık, kalp kalbe biz de seni özledik ablacım" yanıtını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
İsmail Balaban
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