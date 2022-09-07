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İlgi eş anlamlısı nedir? İlgi kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

07.09.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe kelimelerin birden fazla anlamının olabilir. Bunun yanı sıra aynı anlama gelen başka kelimeler de vardır. İlgi kelimesi Eski Türkçeden beri olan bir kelimedir ve aynı anlama gelen başka kelimeler de vardır. Peki, ilgi kelimesinin eş anlamı nedir?

İlgi eş anlamlısı nedir? İlgi kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

İlgi kelimesi insanlar arası ilişkilerde en çok kullanılan sözcüklerden biridir. İlgi, Türkçe kökenli bir sözcüktür. Eski Türkçede gördüğümüz "il-" fiiline "+gU" ekinin eklenmesiyle türemiştir. Aynı zamanda Arapça kökenli alaka kelimesinden çağrışım yoluyla üretildiği de düşünülmektedir.

İlgi ne demek?

İlgi sözcüğü "iki nesne arasında olan bir bağlılık, alaka ve ilişki"yi ifade eder. Bir diğer anlamı ise "dikkati özellikle belli bir şey üzerinde toplama" durumudur. Bunun yanında belli bir etkinlik ya da olaya yakınlık duyma, ona öncelik tanıma anlamına da gelir.

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İlgi kelimesinin eş anlamı nedir?

İlgi kelimesi "ilişki, alaka, aidiyet ve taalluk" sözcükleri ile eş anlamlı olarak ele alır. Aynı zamanda "dikkat" ve "bağ" gibi farklı sözcükler de vardır. İlgi kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:

  • Alaka
  • Aidiyet
  • Bağ
  • Dikkat
  • İlişik
  • İlişki
  • Nispet
  • Rabıta
  • Rağbet
  • Kontak
  • Nazarıitibar
  • Taalluk
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İlginin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

  • En çok müziğe ilgi duyuyor, sürekli enstrümanlar hakkında araştırma yapıyordu.
  • Son zamanlarda kardeşine olan alakanda azalma hissediyorum.
  • Bağ kurduğu kız onu reddettiğinde, ilk ailesi ile paylaştı.
  • Artık bu eve bir aidiyet hissettiğini düşünmüyorum.
  • Bilgisayarla ilişkili konularda en çok onun sesi çıkar.
  • Kitaplarla ilişik konuşmak beni her zaman çok mutlu ediyor.
  • Çocuklarla dikkatli alacağımız kararlarda, her zaman ortak hareket etmeliyiz.
  • Bu nipetinin içindeki eksikleri görmezden gelemeyiz.
  • kontaklarındaki bu eksiklikleri görünce çok üzülmüştü.
  • Bu rabıtamı ondan gizlemek bana acı veriyor.
  • Dedemin babama karşı nazarıitibarı günden güne azalıyordu.
  • Bu konuların arasındaki taalluk durumunu asla anlamıyorum.
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