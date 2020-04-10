İlginç akım! Kerimcan Durmaz, Şeyma Subaşı üzerlerine yastık giydi

Ev hallerini hayranları ile paylaşan ünlü isimler sosyal medyada hakim olan meydan okumaları da yakından takip ediyorlar. Ünlüleri peşinden sürükleyen son akım ise; yastıktan yapılan kıyafetler... Yastık ve kemer ile kendilerine kıyafet yapan ünlü isimler; yaratıcılıklarını konuşturarak meydan okumayı seçtiler.
Yastık akımına battaniye ile katıldığını belli eden Polat, fotoğrafın altına "Bu da benim akımım... Battaniye ile yapıyorum var mı diyeceğiniz?" notunu düştü.
Yastık akımında hayranlarına olan sevgisini göstermeyi tercih eden Sert, "Yanımda değilsiniz ama her zaman kalbimdesiniz" dedi.
Kızı Melisa'yı özlediğini belirten Subaşı yastık akımına kızının oyuncakları ile katılmaya karar verdi. Subaşı yastıklı fotoğrafının altına İngilizce olarak "İkimiz de zorluklara ayak uydurmaya çalışırken..." yazdı.
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz da yastık akımını kaçırmayan ünlü isimler arasında yerini aldı. Maske ile koronavirüse gönderme yapan Durmaz postun altına İngilizce olarak "Meydan okuma ne?" yazdı.
Yastık akımına sert bir giriş yapan başarılı oyuncu Enis Arıkan sosyal medyada paylaştığı fotoğrafın altına "Akımınıza tükürürüm" notunu eklemeyi ihmal etmedi.
Modayı yakından takip eden Eda Taşpınar yastıkla da muhteşem bir kombine bir imza attı. Taşpınar, "Ne giysek ne giysek. Heh olur olur. Yastık olur" paylaşımı yaptı.
Başarılı voleybolcu Neslihan Demir Güler, yastık meydan okumasına kızı ile katıldı. Güzel sporcu paylaştığı fotoğrafın altına "Eksik kalmayalım dedik ama ben biraz gürbüz olduğum için normal yastık kullanamadım. Benimki minder challange oldu" yazısını ekledi.
Esra-Ceyda Ersoy kardeşler pembe renk ile yastık akımını kendilerine entegre etmeyi başardılar. Ersoy kardeşler paylaştıkları pozun altına "Karantina modası" yazısını düştü.
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan yastık meydan okuması akımından geri durmadı. Genç Youtuber, "Beni artık ciddiye almayın" ifadelerini kullandı.
Yastık modasına uyan bir diğer isim ise sosyal medya fenomeni Dila Tarkan. Tarkan fotoğrafına "Yaz gelmiş diyorlar o zaman ben kaçtım" açıklamasını ekledi.
Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı olan Pınar Yaranır, meydan okumaya büyük tüylü bir yastık ile katılmayı tercih etti. Yaranır fotoğrafın açıklama kısmına "Şey markete gideceğim de acaba çok mu abartı olmuşum" yazısını ekledi.
"Pol" lakaplı genç Youtuber ve sosyal medya fenomeni Polina Chursanova, yastık akımına ayak uydurdu. Pol, fotoğrafın altına "Şimdiye kadar favori kıyafet" açıklamasını yazmayı seçti.
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