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İlginç akım! Kerimcan Durmaz, Şeyma Subaşı üzerlerine yastık giydi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2020 15:49 | Son Güncelleme

Koronavirüsün tüm dünyayı etkisi altına alması nedeniyle insanlık evlerine kapandı. Ülkemizde vaka sayısının günden güne artmasından sonra ünlülerden gönüllü karantinaya teşvik etmek için "evde kal" paylaşımları gelmeye başladı.

İlginç akım! Kerimcan Durmaz, Şeyma Subaşı üzerlerine yastık giydi

Ev hallerini hayranları ile paylaşan ünlü isimler sosyal medyada hakim olan meydan okumaları da yakından takip ediyorlar. Ünlüleri peşinden sürükleyen son akım ise; yastıktan yapılan kıyafetler... Yastık ve kemer ile kendilerine kıyafet yapan ünlü isimler; yaratıcılıklarını konuşturarak meydan okumayı seçtiler.

EBRU POLAT

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Yastık akımına battaniye ile katıldığını belli eden Polat, fotoğrafın altına "Bu da benim akımım... Battaniye ile yapıyorum var mı diyeceğiniz?" notunu düştü.

İVANA SERT

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Yastık akımında hayranlarına olan sevgisini göstermeyi tercih eden Sert, "Yanımda değilsiniz ama her zaman kalbimdesiniz" dedi.

ŞEYMA SUBAŞI

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Kızı Melisa'yı özlediğini belirten Subaşı yastık akımına kızının oyuncakları ile katılmaya karar verdi. Subaşı yastıklı fotoğrafının altına İngilizce olarak "İkimiz de zorluklara ayak uydurmaya çalışırken..." yazdı.

KERİMCAN DURMAZ

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Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz da yastık akımını kaçırmayan ünlü isimler arasında yerini aldı. Maske ile koronavirüse gönderme yapan Durmaz postun altına İngilizce olarak "Meydan okuma ne?" yazdı.

ENİS ARIKAN

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Yastık akımına sert bir giriş yapan başarılı oyuncu Enis Arıkan sosyal medyada paylaştığı fotoğrafın altına "Akımınıza tükürürüm" notunu eklemeyi ihmal etmedi.

EDA TAŞPINAR

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Modayı yakından takip eden Eda Taşpınar yastıkla da muhteşem bir kombine bir imza attı. Taşpınar, "Ne giysek ne giysek. Heh olur olur. Yastık olur" paylaşımı yaptı.

NESLİHAN DEMİR GÜLER

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Başarılı voleybolcu Neslihan Demir Güler, yastık meydan okumasına kızı ile katıldı. Güzel sporcu paylaştığı fotoğrafın altına "Eksik kalmayalım dedik ama ben biraz gürbüz olduğum için normal yastık kullanamadım. Benimki minder challange oldu" yazısını ekledi.

ESRA-CEYDA ERSOY (CİCİŞLER)

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Esra-Ceyda Ersoy kardeşler pembe renk ile yastık akımını kendilerine entegre etmeyi başardılar. Ersoy kardeşler paylaştıkları pozun altına "Karantina modası" yazısını düştü.

DUYGU ÖZASLAN

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Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan yastık meydan okuması akımından geri durmadı. Genç Youtuber, "Beni artık ciddiye almayın" ifadelerini kullandı.

DİLA TARKAN

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Yastık modasına uyan bir diğer isim ise sosyal medya fenomeni Dila Tarkan. Tarkan fotoğrafına "Yaz gelmiş diyorlar o zaman ben kaçtım" açıklamasını ekledi.

PINAR YARANIR

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Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı olan Pınar Yaranır, meydan okumaya büyük tüylü bir yastık ile katılmayı tercih etti. Yaranır fotoğrafın açıklama kısmına "Şey markete gideceğim de acaba çok mu abartı olmuşum" yazısını ekledi.

POLİNA CHURSANOVA

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"Pol" lakaplı genç Youtuber ve sosyal medya fenomeni Polina Chursanova, yastık akımına ayak uydurdu. Pol, fotoğrafın altına "Şimdiye kadar favori kıyafet" açıklamasını yazmayı seçti.

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Anahtar Kelimeler:
yastık, kerimcan durmaz,

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