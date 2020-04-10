İlginç akım! Kerimcan Durmaz, Şeyma Subaşı üzerlerine yastık giydi

Ev hallerini hayranları ile paylaşan ünlü isimler sosyal medyada hakim olan meydan okumaları da yakından takip ediyorlar. Ünlüleri peşinden sürükleyen son akım ise; yastıktan yapılan kıyafetler... Yastık ve kemer ile kendilerine kıyafet yapan ünlü isimler; yaratıcılıklarını konuşturarak meydan okumayı seçtiler.

EBRU POLAT

Yastık akımına battaniye ile katıldığını belli eden Polat, fotoğrafın altına "Bu da benim akımım... Battaniye ile yapıyorum var mı diyeceğiniz?" notunu düştü.

İVANA SERT

Yastık akımında hayranlarına olan sevgisini göstermeyi tercih eden Sert, "Yanımda değilsiniz ama her zaman kalbimdesiniz" dedi.

ŞEYMA SUBAŞI

Kızı Melisa'yı özlediğini belirten Subaşı yastık akımına kızının oyuncakları ile katılmaya karar verdi. Subaşı yastıklı fotoğrafının altına İngilizce olarak "İkimiz de zorluklara ayak uydurmaya çalışırken..." yazdı.

KERİMCAN DURMAZ

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz da yastık akımını kaçırmayan ünlü isimler arasında yerini aldı. Maske ile koronavirüse gönderme yapan Durmaz postun altına İngilizce olarak "Meydan okuma ne?" yazdı.