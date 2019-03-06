İlginç iddia: Her gün kendi idrarımı içerek enerjik kalıyorum

Her güne yaklaşık 300-400 ml dinlendirilmiş idrarla başlayan adam, bu yöntemle kendisini daha sağlıklı, daha akıllı ve daha zinde hissettiğini söyledi.

TADI BİRAZ ACIMTRAK

İç mimar olan adam yeni şeyler denemek konusunda açık fikirli bir insan olduğunu ve bu yöntemi doktorların çözüm bulamadığı mide ağrılarına çözüm bulma amacıyla keşfettiğini söyledi.

Adam, "Çok fazla iş gezisi yapıyordum ve bu gezilerde sürekli fast food tükettim. Sonu gelmez bir mide ağrısı başladı. Doktorlar ülser olmadığını söylediler ama teşhis de koyamadılar. Ben de alternatif bir yöntem araştırdım ve idrar içmeye karar verdim. Ve bu bana iyi geldi" diyor.

İdrarın tadının biraz acımtrak olduğunu söyleyen Farquharson "Tadı biraz acımtrak. Güçlü bir rahiyası var ama kötü değil. Bir bardağı bitirme konusunda zorlanmıyorum. İdrarımı içtikten yarım saat sonra kendimi mükemmel hissediyorum. Bunu içmeden bir günüm geçmiyor ve herkese tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

