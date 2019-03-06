İlginç iddia: Her gün kendi idrarımı içerek enerjik kalıyorum

Her güne yaklaşık 300-400 ml dinlendirilmiş idrarla başlayan adam, bu yöntemle kendisini daha sağlıklı, daha akıllı ve daha zinde hissettiğini söyledi.
TADI BİRAZ ACIMTRAK
İç mimar olan adam yeni şeyler denemek konusunda açık fikirli bir insan olduğunu ve bu yöntemi doktorların çözüm bulamadığı mide ağrılarına çözüm bulma amacıyla keşfettiğini söyledi.
Adam, "Çok fazla iş gezisi yapıyordum ve bu gezilerde sürekli fast food tükettim. Sonu gelmez bir mide ağrısı başladı. Doktorlar ülser olmadığını söylediler ama teşhis de koyamadılar. Ben de alternatif bir yöntem araştırdım ve idrar içmeye karar verdim. Ve bu bana iyi geldi" diyor.
İdrarın tadının biraz acımtrak olduğunu söyleyen Farquharson "Tadı biraz acımtrak. Güçlü bir rahiyası var ama kötü değil. Bir bardağı bitirme konusunda zorlanmıyorum. İdrarımı içtikten yarım saat sonra kendimi mükemmel hissediyorum. Bunu içmeden bir günüm geçmiyor ve herkese tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.
'Ablan bir işe yaramadı, onu bırakıp seni alacağım!'
Süpermarketlerin en tuhaf müşterileri
Otel inşaatından tarih fışkırdı: 30 bin eser bulundu!
Bu 'yaratıcılık' karşısında şok olmamak mümkün değil
Evde fitness yaparken korkunç olay!
Trafikte yeni dönem! 81 ile talimat gönderildi
Türkiye’de küçük bir ada ülkesi olduğunu biliyor muydunuz?
İlaç reçeteleri değişiyor mu? Eczacılardan yeni öneri
Anlamak güç! Pes dedirten ev ilanları...
Korku dolu anlar! Vatandaşlar deprem oluyor sandı
Hande Erçel zor günlerin ardından ilk defa konuştu
Bu fotoğraflardan sonra hiçbir şey size inandırıcı gelmeyecek
Bu ülkede hesap ödemiyorsunuz!
Okuyucu Yorumları 0 yorum