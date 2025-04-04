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  4. İlginç olayın adresi Antalya! Hararetli trafik kavgasında armut Yargıtay'dan silah olarak geçti...

İlginç olayın adresi Antalya! Hararetli trafik kavgasında armut Yargıtay'dan silah olarak geçti...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
04.04.2025 10:57
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Yargıtay, Antalya'da yaşanan bir olayda armudun saldırı aracı olarak kullanılması nedeniyle silah sayılmasına karar verdi. Olayda, İsa Ak’ın Ferhat Arslantaş’a armut fırlatması üzerine çıkan tartışma, Yargıtay tarafından "yaralamaya teşebbüs" olarak değerlendirildi.

İlginç olayın adresi Antalya! Hararetli trafik kavgasında armut Yargıtay'dan silah olarak geçti...

Yargıtay'dan dikkat çeken bir emsal karar çıktı.

27 Temmuz 2021'de, Antalya'da ailesinin yanına tatil için giden Ferhat Arslantaş, arkadan gelen bir aracın korna çalarak tacizde bulunmasının ardından "dur" işareti yaptı. Kırmızı ışıkta aracından inen İsa Ak, Arslantaş’ın kapısını açarak bağırdı ve elindeki armudu ona fırlattı. Olay, karakola taşındı.

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YARALAMAYA TEŞEBBÜS İDDİASI

Sabah’ın haberine göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Ak’ın “silahla kasten yaralama” suçundan cezalandırılmasını talep etti. Antalya 3. Asliye Ceza Mahkemesi ise Ak’ı, “silahla basit yaralama” suçundan beraat ettirdi. Arslantaş, bu kararı istinaf mahkemesine taşıdı. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu.

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DOSYA YARGITAY’A GİTTİ

Arslantaş, nihayet dosyayı Yargıtay’a götürdü. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, armudun saldırı sırasında doğrudan yaralama aracı olarak kullanılmadığını belirtti. Ancak, bir eşyanın saldırıda kullanılması durumunda silah olarak kabul edilebileceğine hükmederek, armudun bu bağlamda silah olarak kabul edilmesine karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
armut antalya kavga
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