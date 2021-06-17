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İlhan Şen kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Aşk Mantık İntikam Ozan kimdir?

17.06.2021 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ramo, Seni Çok Bekledim gibi dizilerde rol alan İlhan Şen, FOX TV ekranlarında yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisinde başrol oynuyor. Ünlü oyuncu İlhan Şen, Aşk Mantık İntikam dizisinde Ozan karakterine hayat veriyor.

İlhan Şen kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Aşk Mantık İntikam Ozan kimdir?

Karizmatikliği ile dikkat çeken, genç kızların yeni sevgilisi İlhan Şen FOX TV’de yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisinde Ozan karakterine hayat veriyor. 34 yaşındaki oyuncu en son Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun başrolde yer aldığı Seni Çok Bekledim dizisinde oynamıştı. Ramo ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizilerde de yer alan Şen, hem oyunculuğu hem de yakışıklılığı ile dikkat çekiyor.

İLHAN ŞEN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? ASLEN NERELİ?

32 yaşındaki yakışıklının yaşını duyanlar daha genç gösterdiğini söylemeden edemiyor. 19 Aralık 1987 doğumlu olan İlhan Şen aslen Bulgaristanlı. 189 cm boyunda olan yakışıklı oyuncu, fit duruşu ile de dikkat çekiyor.

İLHAN ŞEN’İN ASIL MESLEĞİ NE?

İstanbul’da ikamet eden Şen, İstanbul Fatih'te yer alan Pertevniyal Lisesi'nden mezun olmuştur. Daha sonra İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü bitirmiş, geri kalan hayatına oyunculuk ve modellik üzerine ilerletmiştir. Asıl mesleği mühendis olsa da o ekranları seçmiştir.

İLHAN ŞEN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

İlhan şen ilk olarak Kenan İmirzalıoğlu’nun başrol oynadığı Kanal D ekranlarında yayınlanan Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisinde rol aldı. Daha sonrasında çok sevilen oyuncu İlhan Şen, başarısını diğer dizilerde devam ettirdi. Şen Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisinde Şehzade Alaaddin karakterine hayat vermiştir. ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ferman Façalı karakterini, Show TV’de yayınlanan, Ramo dizisinde ise Neco karakterini canlandırmıştır. Özcan Deniz’in Star TV ekranlarında yayınlanan Seni Çok Bekledim dizisinin kadrosunda da yer almıştı.

Yakışıklı oyuncu şimdi ise 18 Haziran Cuma günü ekranlara gelecek olan Aşk, Mantık, İntikam dizisinde güzel oyuncu Burcu Özerk ile başrol oynayacak.

İlhan Şen kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Aşk Mantık İntikam Ozan kimdir?

İLHAN ŞEN: “HEDEFİM OYUNCULUĞU KEŞFETMEK”

İlhan Şen verdiği bir röportajda “Oyunculuğa olan ilginizi ne zaman keşfettiniz? Oyunculuktaki hedefleriniz neler?” sorusuna şöyle yanıt vermiştir:

Keşif, büyük kelime. Keşfetmek için aramak gerekir. Aramak için de bir çaba. Aynı zamanda bu gösterilen çabanın esnasında, ki sonunda boş bir heves de çıkabilir, bir sürü koşulun aynı anda size hizmet etmesi gerekir. Diyelim ki şanslısınız, keşfettiğinizde, bulduklarınızla ne yapacağınızı biliyor olmanız ve onlar için hazır bir alt yapınızın olması da gerekir. Ben hala en sağlam alt yapıyı kurup, bütün koşullarla, benim yanımda olmaları için, tek tek konuşma aşamasındayım. Hedef mi? Keşfetmek!

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