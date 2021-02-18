İlişki uzmanları cevapladı: Çiftler en çok hangi konular yüzünden tartışıyor?

Kusursuz görünen ve birbirleriyle uyumlu olan çiftler bile ara sırada olsa tartışırlar. Partnerler arasındaki tartışmalar kişisel alanların aşılmadığı sürece sağlıklı bir ilişkiye işaret eder. İlişki uzmanları çiftlerin büyük bir bölümünün belli başlı konular çerçevesinde fikir ayrılıklarına düştüklerini doğruluyor. Peki çiftlerin en çok tartıştığı 9 konu nedir? İlişki uzmanlarının açıklamalarına göre çiftlerin sık tartıştığı konuları derledik. CİNSELLİK İkili ilişkilerin en mahrem ve özel alanı cinsellik olarak kabul edilir. Toplumsal bir tabu olarak görülen cinsellik genellikle partnerler arasında konuşulan bir konu değildir. Partnerler birbirlerine istek ve arzularını açıklama da çekingen davranırlar. Tarafların farklı düşüncelerde olması çoğu zaman problemlere yol açar. Beklentilerin uyuşmaması ikili ilişkilerin en büyük tartışma konusudur. PARA Konu para olduğunda çiftlerin tartışabileceği pek çok farklı konu var. Neye para harcadığınızdan tutun da ne için para biriktireceğinize kadar pek çok farklı konuda tartışmanız mümkün. İlişki uzmanları da paranın çiftlerin en sık tartıştığı konulardan biri olduğunu doğruluyor.

ÇOCUKLAR Çocuk sahibi olmak onlar aileye katılmadan hemen öncesinde bile tartışmaları beraberinde getirebilir. Çiftler genellikle ilk aşamada çocuk sahibi olma konusunda tartışırlar. Tıbbi açıdan çocuk sahibi olmanın mümkün olmadığı durumlarda ise tedavi süreci beraberinde büyük kaosları da getirir. Bir de çocuk doğduktan sonra başlayan yetiştirme tartışmalarını unutmamak gerekir. ZAMANLAMA Birçok çift, ilişkilerindeki önemli kilometre taşları hakkında sık sık tartışır. Aranızdakilere bir isim koymak, aileleri tanıştırmak, birlikte yaşamaya başlamak, evlilik tarihine karar vermek, söz ya da nişan… Tüm bunlar partnerinizle hiç de istemediğiniz tartışmalara girmenize yol açabilir. İşler yalnızca evlenmekle de bitmez! Ardından ne zaman bir araba ya da ev satın alınacağı ya da ne zaman bir çocuk sahibi olunacağı da sık sık tartışılabilir. KALİTELİ ZAMAN GEÇİRME Çiftlerin en çok tartıştığı konulardan biri de beraber zaman geçirme konusunda yapılacak eylemlerdir. Tipik bir ilişki modelinde bir taraf diğerinden daha fazla zaman geçirmek isteyebilir. Bu durum pek çok tartışmayı beraberinde getirir.