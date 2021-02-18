İlişki uzmanları cevapladı: Çiftler en çok hangi konular yüzünden tartışıyor?

Kusursuz görünen ve birbirleriyle uyumlu olan çiftler bile ara sırada olsa tartışırlar. Partnerler arasındaki tartışmalar kişisel alanların aşılmadığı sürece sağlıklı bir ilişkiye işaret eder. İlişki uzmanları çiftlerin büyük bir bölümünün belli başlı konular çerçevesinde fikir ayrılıklarına düştüklerini doğruluyor. Peki çiftlerin en çok tartıştığı 9 konu nedir? İlişki uzmanlarının açıklamalarına göre çiftlerin sık tartıştığı konuları derledik.
İkili ilişkilerin en mahrem ve özel alanı cinsellik olarak kabul edilir. Toplumsal bir tabu olarak görülen cinsellik genellikle partnerler arasında konuşulan bir konu değildir. Partnerler birbirlerine istek ve arzularını açıklama da çekingen davranırlar. Tarafların farklı düşüncelerde olması çoğu zaman problemlere yol açar. Beklentilerin uyuşmaması ikili ilişkilerin en büyük tartışma konusudur.
Konu para olduğunda çiftlerin tartışabileceği pek çok farklı konu var. Neye para harcadığınızdan tutun da ne için para biriktireceğinize kadar pek çok farklı konuda tartışmanız mümkün. İlişki uzmanları da paranın çiftlerin en sık tartıştığı konulardan biri olduğunu doğruluyor.
Çocuk sahibi olmak onlar aileye katılmadan hemen öncesinde bile tartışmaları beraberinde getirebilir. Çiftler genellikle ilk aşamada çocuk sahibi olma konusunda tartışırlar. Tıbbi açıdan çocuk sahibi olmanın mümkün olmadığı durumlarda ise tedavi süreci beraberinde büyük kaosları da getirir. Bir de çocuk doğduktan sonra başlayan yetiştirme tartışmalarını unutmamak gerekir.
Birçok çift, ilişkilerindeki önemli kilometre taşları hakkında sık sık tartışır. Aranızdakilere bir isim koymak, aileleri tanıştırmak, birlikte yaşamaya başlamak, evlilik tarihine karar vermek, söz ya da nişan… Tüm bunlar partnerinizle hiç de istemediğiniz tartışmalara girmenize yol açabilir. İşler yalnızca evlenmekle de bitmez! Ardından ne zaman bir araba ya da ev satın alınacağı ya da ne zaman bir çocuk sahibi olunacağı da sık sık tartışılabilir.
Çiftlerin en çok tartıştığı konulardan biri de beraber zaman geçirme konusunda yapılacak eylemlerdir. Tipik bir ilişki modelinde bir taraf diğerinden daha fazla zaman geçirmek isteyebilir. Bu durum pek çok tartışmayı beraberinde getirir.
İlişkinin süresi bu noktada ne yazık ki hiçbir işleve sahip olmuyor. Taraflardan biri her zaman daha fazla tutku ile talepkar olur. Partneriniz, ona romantik randevular planlamadığınız için ya da onu küçük sürprizlerle şımartmadığınız için size sinirlenebilir. Bu da çeşitli tartışmaları beraberinde getirebilir.
Gelelim çiftlerin en sık tartıştığı bir diğer konuya! Tipik bir ilişkide taraflardan biri, ev işleri konusunda daha fazla sorumluluk üstlendiğini düşünebilir. Çiftlerin ev temizliği konusunda farklı fikirlere sahip olması, en sık karşılaşılan ilişki problemlerinden biridir.
Belki de bu listedeki en tahmin edilebilir madde budur. Çünkü çiftlerin büyük bir bölümü kıskançlık yüzünden adeta ayrılık noktasına gelir. Bu noktada aslında tarafların kendi özgüven kaybından mı yoksa partnerlerinin davranışlarından dolayı mı kıskançlık krizi yaşadıklarını ayırt etmesi önemlidir.
Evli olmasanız bile aileleriniz, ilişkinizi şaşırtıcı derece etkileyebilir! Birbirinizin ailesiyle ne zaman tanışacağınızı ya da ne sıklıkta görüşeceğinizi tartışabilirsiniz. Tatiller ve özel günler de bu tartışmalara tuz biber olur! Kimi zaman partnerinizin ailesini sizin önünüze koyduğunu da düşünebilirsiniz.
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