İlişkisi bitti kendini 15.500 feet yüksekten aşağı bıraktı! Telefonundaki not gerçeği ortaya çıkardı...

İngiltere’de 32 yaşındaki tecrübeli paraşütçü Jade Damarell, 15.500 feet yükseklikten yaptığı atlayışta paraşütlerini kasıtlı olarak açmayarak yaşamına son verdi. Ailesine veda notu bırakan Damarell, güvenlik sistemini devre dışı bırakmıştı.

İngiltere’de 32 yaşındaki deneyimli paraşütçü Jade Damarell, 15.500 feet (yaklaşık 4.700 metre) yükseklikten atlayış yaptıktan sonra paraşütlerini kasıtlı olarak açmayarak hayatına son verdi. County Durham’daki Crook Civic Centre’da görülen duruşmada, coroner Dr. Leslie Hamilton, Damarell’in intihar ettiğini açıkladı.

İlişkisi bitti kendini 15.500 feet yüksekten aşağı bıraktı! Telefonundaki not gerçeği ortaya çıkardı... 1

AİLESİNE NOT BIRAKMIŞ

Yapılan incelemelerde Damarell’in, paraşütlerin otomatik olarak açılmasını sağlayan güvenlik sistemini (AAD) devre dışı bıraktığı belirlendi. Telefonunda bu cihazın nasıl kapatılacağına dair bilgiler bulundu. Ayrıca, telefonunun notlar bölümünde ailesine yazılmış bir veda mesajı ve özür notu yer aldı.

İlişkisi bitti kendini 15.500 feet yüksekten aşağı bıraktı! Telefonundaki not gerçeği ortaya çıkardı... 2

İLİŞKİSİNİN BİTMESİNDEN BİR GÜN SONRA...

Damarell’in eski partneri, ilişkilerinin olaydan bir gece önce sona erdiğini söyledi. Ertesi gün sabah saatlerinde Sky-High Skydiving merkezinde kahvaltı yaparken normal göründüğü, kimseye şüpheli bir durum yansıtmadığı ifade edildi. Aynı merkezde görevli olan bir yetkili, "Tost yiyordu, oldukça sakindi" dedi.

İlişkisi bitti kendini 15.500 feet yüksekten aşağı bıraktı! Telefonundaki not gerçeği ortaya çıkardı... 3

6 KEZ ATLAMIŞ

Hong Kong doğumlu ve Galler’in Caerphilly kentinde yaşayan Damarell’in bugüne kadar 500’ün üzerinde başarılı atlayış yaptığı belirtildi. Ölümünden bir gün önce de 6 kez sorunsuz bir şekilde atladığı kaydedildi. Olay günü ise ne ana ne de yedek paraşütünü açmadı, ayrıca genellikle kullandığı aksiyon kamerasını da takmadığı fark edildi.

KÜNT TRAVMA

Polis memuru Andrew Stephenson, Damarell’in sırt üstü yere çakıldığını açıkladı. Yapılan otopside, ölüm nedeninin künt travma olduğu belirlendi. Alkol ya da uyuşturucu maddeye dair hiçbir bulguya rastlanmadı. British Skydiving, ekipmanın tamamen sağlam ve çalışır durumda olduğunu doğruladı.

Anahtar Kelimeler:
İntihar İngiltere paraşüt
