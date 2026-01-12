YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

İlk defa yapıldı, seri üretime geçildi: Türk kahveli badem şekeri!

İçerik devam ediyor

Elazığ’da geleneksel badem şekerine yenilikçi bir yorum kazandırıldı. Daha önce vişneli ve limonlu badem şekeriyle Türkiye’nin dört bir yanından sipariş alan Elazığlı ustalar, bu kez Türk kahvesinin eşsiz aromasıyla bademi buluşturdu. Osmanlı’dan günümüze uzanan Türk kahvesi kültüründen ilham alınarak üretilen Türk kahveli badem şekeri, ilk denemelerde vatandaşlardan yoğun ilgi görünce seri üretime geçildi.

Elazığ'da yöresel ürün satışı yapılan bir işletmede çalışan badem şekeri ustası Coşkun Ceylan ve işletme sahibi İmam Gündoğdu, geçtiğimiz yıllarda vişneli ve limonlu badem şekeri üretmesinin ardından Türkiye'nin bütün illerinden sipariş almaya başlamıştı.

İlk defa yapıldı, seri üretime geçildi: Türk kahveli badem şekeri! 1

Vatandaşların talepleri doğrultusunda yeni tatlar arayan işletme, Türk kültüründe önemli yere sahip Osmanlı'dan günümüze kadar gelen eşsiz lezzete sahip Türk kahveli badem şekeri yapmaya karar verdi.

İlk defa yapıldı, seri üretime geçildi: Türk kahveli badem şekeri! 2

Badem ile Türk kahvesini karıştıran ustalar, eşsiz bir damak zevki ile karşılaştı. İlk etapta az miktarda yapılarak vatandaşlara ikram edilen badem şekeri beğenilince seri üretimine geçildi.

İlk defa yapıldı, seri üretime geçildi: Türk kahveli badem şekeri! 3

İlk defa yapıldı, seri üretime geçildi: Türk kahveli badem şekeri! 4

"KAHVELİ BADEM ŞEKERİ VAZGEÇİLMEZ BİR TAT OLDU"

Şehir dışından firmaların ve vatandaşların taleplerini karşılamak için yoğun bir tempoyla çalıştıklarını aktaran işletme sahibi İmam Gündoğdu, "Bu fikir ustamızla oturup kahveli badem şekeri deneyelim dedik. Kahve çok revaçta bir ürün. Şu an 6'ncı kazanı yapıyoruz. Bir aydan fazladır kahveli badem şekeri üretiyoruz. Çok güzel talepler aldık. Aynı zamanda satışı da güzel gidiyor. Biz böyle bir ürün çıkardığımız için mutluyuz. Fiyatlar bütün badem şekerlerinde aynı. Kahve sevenler için kahveli badem şekeri vazgeçilmez bir tat oldu. Yapım aşaması bizim 4 günümüzü aldı. Altyapımız var, ürünü çıkarmak için biraz uğraş verdik. Yaptığımız ürünü de müşterilerimize tattırdık. Kahve oranı nasıl diye, standarda oturtunca ürünümüzü çıkarmaya başladık. Müşterilerimiz geliyor, kahve alıyor. Badem şekerleri de tezgahımızın önünde olduğu için müşterilere tattırıyoruz. Önce bir tepkiyle karşılaştık kahveli badem şekeri mi olur diye, tadına baktıktan sonra tekrar alanları çok gördük. Kahvenin yanında, çayın yanında ikram ediyorlar. Vatandaşlar kahveli badem şekerinden memnun kalıyorlar" dedi.

İlk defa yapıldı, seri üretime geçildi: Türk kahveli badem şekeri! 5

İlk defa yapıldı, seri üretime geçildi: Türk kahveli badem şekeri! 6

"KAHVE KÜLTÜRÜ OLANLARDA ÖN PLANA ÇIKTI"

Daha önceden vişneli ve limonlu badem şekerlerini çıkardıklarını aktaran badem şekeri ustası Coşkun Ceylan ise, "Bize kahveli badem şekerini teşvik eden de müşterilerimiz oldu. Kahve alıyoruz, kahveniz çok güzel bir de kahveli badem şekeri çıkarsanız diye. Biz de ondan yola çıktık. Badem şekerini yiyenler beğendi. Bizleri artık müşteriler yönlendiriyor. Biz de onlara göre hareket ediyoruz. Vatandaşların talebi, kahve kültürü olan insanlar gerçekten beğendi. Kahve kültürü olmayanlar çok aramıyor ama kahve kültürü olanlarda ön plana çıktı. Şu an yeni olduğumuz için iki günde bir çıkarıyoruz. Kahve aynı zamanda Osmanlı geleneğinden geliyor. Evlerimize gelen insanlara kahve ısmarlıyoruz, bundan sonrada kahvenin yanında kahveli badem şekeri ısmarlayacağız" ifadelerini kullandı.

İlk defa yapıldı, seri üretime geçildi: Türk kahveli badem şekeri! 7

İlk defa yapıldı, seri üretime geçildi: Türk kahveli badem şekeri! 8

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karaturp mucizesi: 'Babaanne ilacı' olarak biliniyor!Karaturp mucizesi: 'Babaanne ilacı' olarak biliniyor!
Türk mutfağında bu lezzet ilk defa yapıldıTürk mutfağında bu lezzet ilk defa yapıldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Elazığ Türk kahvesi badem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'daki protestolarla ilgili çarpıcı iddia! Sayı 10 bini aştı

İran'daki protestolarla ilgili çarpıcı iddia! Sayı 10 bini aştı

Mansur Yavaş, Ankara'daki trafik sıkışıklığının nedenini açıkladı

Mansur Yavaş, Ankara'daki trafik sıkışıklığının nedenini açıkladı

Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hamlesi! Milyonlarca Türk'ü kandırdılar

Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hamlesi! Milyonlarca Türk'ü kandırdılar

Dayanamadı; 'tövbe süreci' notuyla başörtülü halini paylaştı

Dayanamadı; 'tövbe süreci' notuyla başörtülü halini paylaştı

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

Tezgahlar doldu, fiyatlar dibi gördü 'Geçen seneden daha uygun'

Tezgahlar doldu, fiyatlar dibi gördü 'Geçen seneden daha uygun'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.