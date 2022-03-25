İlk kez denendi! Kim Jong-Un yönetti: Büyük bir zafer

Kuzey Kore, dün yeni bir füze denemesinde bulundu. Yapılan açıklamada füzenin "yeni tip" kıtalar arası balistik füze (ICBM) olduğunu açıklandı. Füze denemesini bizzat yöneten Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, "Bu yeni stratejik silah, gücümüzü tüm dünyaya bir kere daha gösterdi" diye konuştu.

İLK KEZ FIRLATILDI

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde, ülkenin dün yeni tip ICBM fırlattığı bildirildi. Bu füzenin "ilk kez fırlatıldığı" kaydedilen haberde denemenin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un nezaretinde gerçekleştiği belirtildi.

"BÜYÜK BİR ZAFER"

Kim Jong-Un, söz konusu füzenin üretilmesinin zorunluluk haline geldiğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

“Büyük bir zafer. Kore Yarımadası’nda askeri gerginlik her gün tırmanıyor. Amerikan emperyalizmiyle uzun süredir devam eden bir mücadelemiz var. Ortada nükleer bir tehdit de söz konusu.”

Kim Jong-Un, devlet kameraların karşısına deri ceket ve güneş gözlüğüyle çıktı.

"GÜCÜMÜZÜ TÜM DÜNYAYA BİR KERE DAHA GÖSTERDİ"

Kim Jong-Un, yeni geliştirilen ve 6 bin kilometre irtifaya çıkabilen balistik füzeyi şu sözlerle övdü:

“Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin geliştirdiği bu yeni stratejik silah, gücümüzü tüm dünyaya bir kere daha gösterdi.”





