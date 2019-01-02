İlk kez tüp bebek yaptıranlar bunlara dikkat

Tüp bebek tedavisinde öncelikli amaç ilk seferde gebeliği yakalamak ve dünyaya sağlıklı bir bebek getirmek ancak bu çoğu zaman mümkün olamayabiliyor. Dünyada ve ülkemizde tüp bebek başarısı henüz yüzde yüze ulaşmış değil. Centrum Clinic Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, tüp bebek sahibi olmak için gerçekleştirilen tüm süreçler çok sağlıklı ilerliyor olsa bile ilk denemede çocuk sahibi olma şansının dünyada ortalama yüzde 35 ve yüzde 40 aralığında olduğuna dikkat çekiyor.

Tüp bebek tedavisi ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Recai Pabuçcu, bu konuyla ilgili merak edilen bütün sorulara yanıt veriyor.

TÜP BEBEK TEDAVİSİNİN BAŞARISI BU ETKENLERE BAĞLI



Hem erkek hem de kadına ait birtakım faktörlere bağlı olabilir. Bunlardan en önemlisi kadının yaşıdır. Çünkü elde edilen yumurtanın kalitesi yaşa bağlıdır ve oluşacak embriyo kalitesine etki eden en önemli faktördür. Kadın yaşının 42-43’ü geçtiği durumlarda şansımız yaklaşık %5’lerin altında seyrediyor. Bir diğer önemli faktör erkeğin sperm durumudur. Bunların dışında, eşlik eden hastalıklar (guatr, şeker, obezite vs..), tüplerde hastalık bulunması, yumurtalık rezervinin zayıf olması, rahim içerisinden geçirilmiş operasyonlar veya hastalıklar başarıya olumsuz etki edebilir.