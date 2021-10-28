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İlk uzay filmi Vyzov (Sınanma) ekibi bir başka ilke imza attı! Ekip uzayda cerrahi operasyon deneyi yaptı

28.10.2021 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vyzov (Sınanma) isimli ilk uzay filmi için Uluslararası Uzay İstasyonu’na giden ekip ilke imza attı. Çalışmalarını sona erdirerek dünyaya dönen ekip uzayda cerrahi operasyon deneyi yaptıklarını açıkladı.

İlk uzay filmi Vyzov (Sınanma) ekibi bir başka ilke imza attı! Ekip uzayda cerrahi operasyon deneyi yaptı

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, Dubai'deki yaptığı konuşmada, Vyzov (Sınanma) isimli ilk uzay filmi için Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) giden film ekibinin UUİ’de cerrahi operasyon deneyi yaptığını söyledi.

Rogozin, “Bugün elimizde, yerçekiminin olmadığı koşullarda cerrahi bir operasyon gerçekleştirebilecek teknoloji var, ama orada her şey farklı. Doktor, hareketlerini kontrol edebilmek için kendini nasıl sabitlemeli? Cerrahi aletlerle en doğru hareketleri yapabilmesi için hastayı mevcut istasyon koşullarında nasıl sabitlemeli? Dünyadaki şartların aksine yere dökülmeyen ve cerrahi aletlerin etrafına yağ gibi dolanan kanla ne yapmalı? Burada nasıl davranmalı? İşte tüm bunları yörüngede çalıştık. Bu, UUİ’nin katılımcılarıyla paylaştığımız paha biçilmez bir deneyim” diye konuştu.

DÜNYAYA DÖNMÜŞLERDİ

İlk uzay filmi için Uluslararası Uzay İstasyonu’na giden Rus yönetmen Klim Şipenko ve aktris Yuliya Peresild’le birlikte kozmonot Oleg Novitskiy’i taşıyan Soyuz MS-18 uzay aracı 17 Ekim'de dünyaya dönmüştü. Film, bir doktorun, sağlık durumu nedeniyle Dünya’ya gelip tedavi olamayan bir kozmonotu uzayda ameliyat etmek zorunda kalmasını konu alıyor.

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