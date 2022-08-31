MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İlkay Akkaya'nın Mardin konseri iptal edildi! Gerekçesi belli oldu

İlkay Akkaya'nın Mardin konseri iptal edildi! Gerekçesi belli oldu

31.08.2022 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlkay Akkaya'nın Mardin'de düzenlenecek olan konseri Valilik tarafından iptal edildi. Geçtiğimiz günlerde 30 Ağustos'taki konseri de iptal edilen İlkay Akkaya, kararı sosyal medya hesabından duyurarak "Yüzlerce kez yaşadım bunu" dedi. Valiliğin iptal kararında ise "Sanatçı ekibinde yer alan bazı şahısların PKK/KCK terör örgütü elebaşını övücü mahiyette faaliyetler gösterdiği" gerekçesi yer aldı.

İlkay Akkaya'nın Mardin konseri iptal edildi! Gerekçesi belli oldu

Ceyhan Kaymakamlığı'nın ardından Mardin Valiliği de İlkay Akkaya'nın kentte vereceği konseri iptal etti. İlkay Akkaya, Mardin konserinin iptal edildiğini bugün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla duyurdu.

KARARI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Akkaya'nın paylaşımı şöyle:
"Yasaklamalara biri daha eklendi ve belli ki çoğalacak. 34 yıl boyunca yüzlerce kez yaşadım bunu. Bulunduğum her sahnede yalnızca eşitliğin, adaletin, sevginin ve özgürlüğün şarkılarını söyledim. Bu duyguyu mümkün olan en geniş alana taşımaya çalıştım. Bundan sonra da böyle olacak. Bu benim yolum ve asla vazgeçmeyeceğim."

aaa

VALİLİK İPTAL GEREKÇESİNİ AÇIKLADI

Kentte düzenlenecek İlkay Akkaya konserinin uygun görülmediğini bildiren ve Mardin Valisi Yardımcısı Abdullah Demirdağ'ın imzasını taşıyan yazıda ise, "Sanatçı ekibinde yer alan bazı şahısların PKK/KCK terör örgütü elebaşını övücü mahiyette faaliyetler gösterdiği, ulusal basın yayın organlarında yapılan araştırmalar neticesinde tespit edildiğinden, bahse konu konser etkinliğinin yapılması Valiliğimizce uygun görülmemiştir." ifadeleri kullanıldı.

CEYHAN KONSERİ DE İPTAL EDİLMİŞTİ

Ceyhan Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliği kapsamında planlanan İlkay Akkaya'nın konseri Ceyhan Kaymakamlığı tarafından iptal edilmişti. Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem iptal kararını sosyal medyadan "Üzgünüz" notuyla duyurmuş ve "İptal edilen konserlere bir yenisi daha eklendi. Ceyhan Kaymakamlığı'ndan tarafımıza yeni iletilen bilgilendirme yazısında gerekli izinlerin önceden alınmasına rağmen konserin genel güvenlik, kamu düzeni, emniyet ve asayiş yönünden uygun görülmeyerek iptal edildiği açıklanmıştır. İnsiyatifimiz dışında gelişen iptal nedeniyle Sn. İlkay Akkaya ve tüm Ceyhanlılarımızdan özür dileriz." ifadelerini kullanmıştı.
ccc

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kanserle savaşıyor! İşte son durumuKanserle savaşıyor! İşte son durumu
"Geldi, numarasını yaptı gitti" demişti! Ahmet Tatlıses'ten babasının sert sözlerine yanıt!"Geldi, numarasını yaptı gitti" demişti! Ahmet Tatlıses'ten babasının sert sözlerine yanıt!
Gülşen tahliye oldu! İşte ilk görüntüGülşen tahliye oldu! İşte ilk görüntü
Anahtar Kelimeler:
İlkay Akkaya sosyal medya söyledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

AFAD duyurdu: Aydın'da bir deprem daha! Büyüklüğü... Ege beşik gibi sallanıyor

AFAD duyurdu: Aydın'da bir deprem daha! Büyüklüğü... Ege beşik gibi sallanıyor

Otobüs terminaline yıldırım düştü, çatı çöktü, yollar göle döndü

Otobüs terminaline yıldırım düştü, çatı çöktü, yollar göle döndü

"Hiçbir yerde yok" Son seçim anketinden çarpıcı sonuçlar!

"Hiçbir yerde yok" Son seçim anketinden çarpıcı sonuçlar!

Yasak aşk iddiası çıldırttı, bıçağı rastgele savurdu

Yasak aşk iddiası çıldırttı, bıçağı rastgele savurdu

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan bir ilk! TEKNOFEST'e katıldı

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan bir ilk! TEKNOFEST'e katıldı

JP Morgan’ın ‘Bitcoin’ önerisi herkesi şaşırttı!

JP Morgan’ın ‘Bitcoin’ önerisi herkesi şaşırttı!

İlginizi Çekebilir

Hapishane ziyareti esnasında azılı seri katilden hamile kaldı!

Hapishane ziyareti esnasında azılı seri katilden hamile kaldı!

İspanya'da dolu faciası! 1 bebek öldü 29 kişi yaralandı

İspanya'da dolu faciası! 1 bebek öldü 29 kişi yaralandı

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Amsterdam’ın en ünlü sokağı kapanacak mı? "Evden çalışıyorlar"

Amsterdam’ın en ünlü sokağı kapanacak mı? "Evden çalışıyorlar"

Yaptığı kumdan kale mezarı oldu

Yaptığı kumdan kale mezarı oldu

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.